Какой остров назвали лучшим в Европе: чем впечатляет

Международный туристический портал Trip.com подвел итоги поисковых запросов, бронирований и отзывов путешественников, признав Санторини лучшим островом Европы. Этот живописный уголок Греции давно стал одним из самых узнаваемых благодаря белоснежным домам с голубыми куполами, прижатым к крутым скалам над Эгейским морем.

Видео дня

Своим современным удивительным обликом остров обязан извержению вулкана, которое произошло около 3600 лет назад и сформировало уникальную кальдеру. Сегодня туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы насладиться незабываемыми пейзажами, богатой историей, пляжами с черным песком и высоким уровнем сервиса, отмечает Travel + Leisure.

Уникальное наследие и живописные деревушки

Главным украшением острова является его традиционная архитектура и природные контрасты. На северной оконечности расположена деревня Ойя, известная своими мраморными дорожками, галереями и легендарными закатами. Столица Фира предлагает не менее впечатляющие панорамы кальдеры, но с более динамичной ночной жизнью, ресторанами и культурными достопримечательностями.

Любителям истории обязательно стоит посетить Акротири – бронзовое поселение, сохранившееся под слоем вулканического пепла, а ценителям вина – высокогорную деревушку Пиргос Каллистис с ее знаменитыми винодельнями.

Для тех, кто предпочитает активный отдых, популярным маршрутом является 10-километровая пешая прогулка от Фиры до Ойи вдоль края скалы. Этот путь проходит через уютные деревушки Фиростефани и Имеровигли, открывая виды, недоступные из окон автомобилей.

Кроме того, на побережье острова находится более двух десятков пляжей с разноцветным песком – от Красного и Белого до черных песчаных берегов Периссы, а также есть возможность совершить прогулку на катамаране вокруг укромных бухт.

Премиальный отдых и современный гостиничный сервис

Санторини предлагает путешественникам высочайший уровень гостеприимства, где традиционный кикладский стиль гармонично сочетается с современным дизайном. Местные отели регулярно занимают первые места в мировых туристических рейтингах благодаря своему расположению непосредственно на скалах кальдеры. Большинство премиальных комплексов предлагают частные бассейны, рестораны авторской греческой кухни и номера, оформленные в пещерном стиле.

Среди самых известных гостиничных объектов выделяют Grace Hotel, который претендовал на звание лучшей гостиницы Греции, а также Mystique и Canaves Oia Suites. Эти заведения расположены в отреставрированных исторических зданиях и старинных винных погребах XVII века. Панорамные террасы этих отелей позволяют наблюдать за закатом в уединенной обстановке, что делает отдых на острове поистине незабываемым.

OBOZ.UA предлагает узнать, где в Испании лучше всего отдыхать на пляже.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.