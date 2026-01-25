Какой город самый жаркий в мире: когда безопасно туда ехать

Каждый следующий год на планете Земля становится все жарче из-за резкого изменения климата. Но один город уже сейчас можно назвать настоящим "бетонным термосом", который шокирует температурами воздуха. Тем не менее, туристы не отказываются от того, чтобы отправиться сюда на отдых.

По всем меркам столица Кувейта, город Эль-Кувейт является невероятно жарким местом. Как пишет Daily Mirror, совсем неподалеку, в Митрибе, была зафиксирована температура 53,9°C, которую Всемирная метеорологическая организация признала самой высокой в истории Азии. Учитывая, насколько опасной может быть такая жара, посещать город советуют зимой или весной. В январе, который считается самым холодным месяцем года, термометр в Эль-Кувейте редко поднимается выше 20°C, обычно останавливаясь на вполне комфортных показателях в районе 15-17 градусов.

Местный гид Валид Альхамис, проживший здесь всю жизнь, описывает изданию свой дом как город, из которого "никто никогда не хочет уезжать". Однако этот мегаполис имеет сомнительный статус самого раскаленного городского центра на планете. Например, в 2021 году ртутный столбик держался выше отметки 50°C в течение 19 дней подряд.

По словам Валида, местные учитывают это и в летние месяцы стараются вообще не выходить из помещений, поскольку в Кувейте кондиционируется каждый квадратный метр. Летом бизнес затихает, а по закону любые работы под открытым небом запрещены с 10 утра до 5 вечера. Поэтому рабочие вынуждены работать с полуночи до самого рассвета.

Валид замечает, что средняя температура неуклонно растет с каждым годом. Жители этого преимущественно бетонного города вынуждены постоянно искать новые способы адаптации к рекордной жаре. Государство, имея огромные запасы нефти, полностью берет на себя расходы на здравоохранение и образование, а также щедро субсидирует электроэнергию. Это позволяет 3,3 миллионам горожан держать кондиционеры включенными круглосуточно. Почти все общественные пространства заполнены искусственно охлажденным воздухом, а улицы иногда окутывают облака водяной пыли для снижения температуры.

Туристические маршруты по городу обычно пролегают мимо Кувейтских башен, возвышающихся над городом как символы богатства в стиле 1970-х годов. Гостей города также приглашают посетить Большую мечеть и колоритный старый рынок Сук. Даже в самые горячие месяцы туры не прекращаются, хотя посетители почти не покидают кондиционированных салонов своих автобусов.

Что стоит знать западным туристам перед тем, как отправиться в Эль-Кувейт, так это что в городе, да и во всей стране действует строгий запрет на алкоголь. Он распространяется даже на отели. Однако для тех, кто не боится солнца, привлекательной чертой города станет длинное песчаное побережье с прекрасными местами для дайвинга.

Несмотря на то, что жара иногда становится настолько экстремальной, что в заливах гибнет морская фауна, а голуби не могут взлететь, кувейтцы не планируют покидать свою страну. Валид, как один из главных ценителей этого ближневосточного мегаполиса, обеспокоен глобальным потеплением, но отмечает огромные преимущества жизни в городе. Самая крепкая валюта в мире, отсутствие налогов, дешевое топливо и бесплатные социальные блага к услугам тех, кто решил поселиться в Кувейте. Именно это держит людей в самом жарком городе мира, несмотря на все климатические вызовы.

