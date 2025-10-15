Самые теплые места Европы: куда поехать в зимний отпуск

Зима в Европе вовсе не обязательно означает мороз и метели. На юге континента есть места, где можно греться на солнце, наслаждаться морским бризом и пить кофе на открытой террасе, даже в январе.

Если вы мечтаете о мягком климате, спокойных улицах без толп туристов и возможности открыть для себя новые культуры — вот подборка о путешествиях от Travel Off Path. Здесь вы найдете как популярные, так и менее очевидные направления, где зимой не придется доставать пуховик.

Канарские острова

Расположенные в Атлантическом океане, Канары — это идеальный вариант для тех, кто хочет зимний отпуск на пляже. Здесь стабильно теплая погода, которая держится на уровне +20–21°C даже в декабре и январе. Пляжи с черным вулканическим песком, горные пейзажи и прямые рейсы из Америки в Тенерифе делают архипелаг удивительно удобным и доступным. Фуэртевентура, Гран-Канария или Лансароте — каждый из островов имеет свою уникальную атмосферу, но все они идеально подходят для побега от зимы.

Температуры:

Декабрь: 21°C

Январь: 20°C

Февраль: 20°C

Март: 21°C

Севилья

Севилья — настоящая находка для зимних путешественников. Без невыносимой жары, которая царит здесь летом, зимой город превращается в идеальное место для прогулок. Узкие улочки, архитектура в стиле мудехар, зажигательные фламенко-шоу и вкусные тапас — все это без летней суеты. Средние температуры в пределах 16–18°C позволяют спокойно пить кофе на открытых террасах и гулять целыми днями.

Температуры:

Декабрь: 17°C

Январь: 16°C

Февраль: 18°C

Март: 21°C

Мадейра

Мадейра — вулканический остров, который зимой радует не только теплом, но и спокойствием. Летние толпы исчезают, а природа, наоборот, оживает. Здесь мягкий климат, пейзажи как из фильма, и множество маршрутов для хайкинга среди гор и левад — старинных каналов, которые пересекают леса. Это прекрасное место для активного отдыха на фоне пейзажей, которые не уступают тропическим.

Температуры:

Декабрь: 20°C

Январь: 19°C

Февраль: 19°C

Март: 20°C

Фаро (Алгарве)

Фаро, столица региона Алгарве, дарит спокойное и солнечное побережье, идеальное для зимних путешествий. Море зимой может быть прохладным для купания, но теплая погода позволяет проводить дни на природе — гулять по скалистым тропинкам, наслаждаться свежими морепродуктами, играть в гольф или просто релаксировать на солнце. Все это — без летних очередей и шума.

Температуры:

Декабрь: 17°C

Январь: 16°C

Февраль: 17°C

Март: 19°C

Сицилия

Сицилия зимой — это Италия без туристической суеты. Улицы Палермо или Катании остаются живыми, но приятно свободными. Климат здесь один из самых мягких в стране: +15°C в январе — прекрасная возможность исследовать древнеримские руины, барочные соборы или просто гулять по побережью. Настоящий рай для гурманов: паста, морепродукты, сладости — все с локальным колоритом и без летних цен.

Температуры:

Декабрь: 16°C

Январь: 15°C

Февраль: 15°C

Март: 17°C

Валлетта

Столица Мальты выглядит как кремовая декорация: узкие улочки из медового известняка, старинные форты и панорама на одну из самых красивых гаваней Европы. Зима здесь мягкая и солнечная, что делает Валлетту идеальным выбором для тех, кто хочет сбежать от холода, но при этом не покидать Европу. В городе много музеев, храмов и культурных событий, а теперь ещё и прямые рейсы из США.

Температуры:

Декабрь: 17°C

Январь: 16°C

Февраль: 16°C

Март: 17°C

Лимасол

Лимасол — город, где современная атмосфера сочетается с многовековой историей. Зимой температура не опускается ниже +17°C, что делает его привлекательным для путешественников, которые ценят тепло, культуру и комфорт. Вы можете посетить средневековый замок, пройтись по руинам античных городов или просто наслаждаться морским пейзажем в уютном кафе. Это идеальное место для неспешного зимнего отдыха.

Температуры:

Декабрь: 18°C

Январь: 17°C

Февраль: 17°C

Март: 20°C

Зима необязательно должна быть холодной и серной. Мечтаете ли вы о пляже, исторических улочках или гастрономических приключениях — в этих теплых уголках Европы зимой каждый найдет что-то для себя.

