Какая страна в Европе самая лучшая для пенсионеров: там хороший климат и выплаты

Если вы когда-нибудь задумывались о перспективе выхода на пенсию за границей, то наверняка знаете, что для такого переезда нужно учесть множество нюансов. Взвешивать нужно все – от стоимости жилья до простоты получения документов.

Как пишет Express, помочь с этим может ежегодный отчет International Living. Его составители учитывают все ключевые аспекты: визовые требования, уровень медицинского обслуживания и климат страны. В этом году для создания рейтинга лучших стран по переезду на пенсию эксперты проанализировали условия 195 государств. И самые высокие баллы получила Греция.

Пенсионерам средиземноморская страна предлагает теплый климат, оживленное сообщество, а арендовать дом с тремя спальнями и видом на море здесь можно за довольно небольшие, как по европейским меркам, деньги.

По данным International Insurance, медицинская система Греции включает как государственный сектор, так и частных предоставителей услуг. Пенсионеры могут платить около 13 000 грн. в месяц за частное страхование, чтобы получать стабильно качественную помощь.

В Греции также наблюдается высокая концентрация медицинских специалистов на душу населения, а базовая неотложная помощь бесплатна для всех, даже для иностранцев. Аптеки, ночные клиники и общественные центры здоровья расширяют возможности лечения. В небольших городках и на отдаленных островах аптеки оборудованы для предоставления многих медицинских услуг, в частности, срочной помощи с определенными проблемами со здоровьем.

Второй лучшей страной для переезда пенсионеров в 2026 году стала Панама. Она предлагает активное сообщество экспатов, а также выбор между государственной и частной медициной, причем последняя обеспечивает современные удобства и англоязычный персонал. Популярные пенсионные направления, как Испания, Португалия и Италия, также вошли в первую десятку.

В общем, список лучших стран для переезда пенсионеров в 2026 году вышел такой:

Греция Панама Коста-Рика Португалия Мексика Италия Франция Испания Таиланд Малайзия

