Каких европейских городов лучше избегать в 2026 году и почему
Планируя путешествия по Европе в 2026 году, путешественникам стоит учитывать не только красоту достопримечательностей, но и критический уровень заполненности улиц. Последние исследования аналитиков Holidu и Euromonitor International показывают, что популярные направления все чаще страдают от чрезмерного туризма, что превращает отдых в постоянную борьбу с толпой.
Как пишет Daily Express, высокая плотность посетителей не только создает стресс для туристов, но и провоцирует серьезные конфликты с местными общинами, которые вынуждены жить в режиме "живого музея". Если вы цените пространство и аутентичность, эксперты советуют тщательно выбирать маршруты, минуя локации с пиковой нагрузкой.
Согласно последним данным, в перечень наиболее загруженных городов, где на каждого жителя приходится не менее девяти гостей, попали:
- Дубровник, Хорватия (более 27 туристов на одного жителя)
- Родос, Греция
- Венеция, Италия
- Ираклион, Греция
- Флоренция, Италия
- Рейкьявик, Исландия
- Амстердам, Нидерланды
- Лиссабон, Португалия
- Порту, Португалия
- Дублин, Ирландия
- Афины, Греция
Почему не советуют ехать в Дубровник
Хорватская жемчужина Дубровник сегодня возглавляет антирейтинг из-за невероятной популярности, вызванной съемками культовых сериалов и массовым приходом круизных лайнеров.
На каждого местного жителя здесь приходится более 27 гостей, что вынуждает власти вводить жесткие лимиты на посещение исторического центра. Город все чаще сравнивают с тематическим парком, где из-за плотных потоков людей трудно разглядеть саму архитектуру.
Куда не советуют ехать туристам
Венеция продолжает бороться за свое выживание, имея показатель в 21 туриста на одного венецианца, тогда как в греческом Родосе этот коэффициент достигает 26. Даже мегаполисы с большим количеством населения, например Париж, Эдинбург или Лондон, испытывают давление: хотя относительные цифры там ниже, абсолютное количество посетителей создает значительную нагрузку на инфраструктуру. В Эдинбурге, например, местные жители бьют тревогу из-за дефицита жилья, поскольку большинство квартир в центре изъяты из долгосрочной аренды в пользу кратковременного туристического сервиса.
