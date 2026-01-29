Каких европейских городов лучше избегать в 2026 году и почему

Планируя путешествия по Европе в 2026 году, путешественникам стоит учитывать не только красоту достопримечательностей, но и критический уровень заполненности улиц. Последние исследования аналитиков Holidu и Euromonitor International показывают, что популярные направления все чаще страдают от чрезмерного туризма, что превращает отдых в постоянную борьбу с толпой.

Как пишет Daily Express, высокая плотность посетителей не только создает стресс для туристов, но и провоцирует серьезные конфликты с местными общинами, которые вынуждены жить в режиме "живого музея". Если вы цените пространство и аутентичность, эксперты советуют тщательно выбирать маршруты, минуя локации с пиковой нагрузкой.

Согласно последним данным, в перечень наиболее загруженных городов, где на каждого жителя приходится не менее девяти гостей, попали:

Дубровник, Хорватия (более 27 туристов на одного жителя) Родос, Греция Венеция, Италия Ираклион, Греция Флоренция, Италия Рейкьявик, Исландия Амстердам, Нидерланды Лиссабон, Португалия Порту, Португалия Дублин, Ирландия Афины, Греция

Почему не советуют ехать в Дубровник

Хорватская жемчужина Дубровник сегодня возглавляет антирейтинг из-за невероятной популярности, вызванной съемками культовых сериалов и массовым приходом круизных лайнеров.

На каждого местного жителя здесь приходится более 27 гостей, что вынуждает власти вводить жесткие лимиты на посещение исторического центра. Город все чаще сравнивают с тематическим парком, где из-за плотных потоков людей трудно разглядеть саму архитектуру.

Куда не советуют ехать туристам

Венеция продолжает бороться за свое выживание, имея показатель в 21 туриста на одного венецианца, тогда как в греческом Родосе этот коэффициент достигает 26. Даже мегаполисы с большим количеством населения, например Париж, Эдинбург или Лондон, испытывают давление: хотя относительные цифры там ниже, абсолютное количество посетителей создает значительную нагрузку на инфраструктуру. В Эдинбурге, например, местные жители бьют тревогу из-за дефицита жилья, поскольку большинство квартир в центре изъяты из долгосрочной аренды в пользу кратковременного туристического сервиса.

