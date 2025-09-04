Какая страна самая дорогая для путешествий в 2025 году: свежий рейтинг

Путешествия – это не только впечатления и открытия, но и серьезное испытание для кошелька. Курс валют, уровень инфляции и стоимость базовых услуг могут превратить мечту об отдыхе в финансовый вызов.

В 2025 году ситуация еще больше усложнилась: некоторые страны становятся дороже из-за высоких цен на отели и транспорт, а также из-за непредсказуемых колебаний курсов валют. Новое исследование показывает, какая страна стала абсолютным лидером по дороговизне и почему путешественникам стоит внимательнее следить за экономическими тенденциями перед тем, как бронировать билеты.

Самые дорогие страны

Согласно свежему исследованию компании The Forex Complex, Исландия стала самым дорогим туристическим направлением в 2025 году. Средние расходы на отдых здесь превышают 400 долларов в день – это самый высокий показатель среди всех исследованных стран.

На рост цен влияет высокий уровень расходов на отели, питание и транспорт, инфляция на уровне 5,5%, что повышает конечную стоимость поездки.

Специалисты отмечают: важную роль в бюджете путешествия играют валютные колебания. Даже при стабильных внутренних ценах колебания курса могут существенно увеличить или уменьшить расходы туристов.

"В 2025 году путешественники, которые игнорируют валютные тренды, рискуют получить значительно дороже отдых, чем ожидали", – отметили в The Forex Complex.

На втором месте оказалась Австралия с дневными расходами около 280 долларов. Хотя инфляция здесь относительно низкая (2,4%), высокие базовые цены удерживают страну в верхушке рейтинга.

Третье место неожиданно досталось Мексике, где подорожание подорожало из-за укрепления мексиканского песо на 6,4% по отношению к доллару. Это нивелирует привлекательность более низких цен на питание и проживание, делая страну менее доступной для американцев.

Популярные европейские страны также остаются недешевыми, хотя и несколько выиграли от благоприятных курсов валют. Так, Великобритания заняла 8 место, Германия – 9, а Италия – 10.

Где дешевле всего

Наиболее доступным для туристов в 2025 году стал Таиланд со средними затратами всего 81,87 доллара в день. Большую роль здесь играет ослабление тайского бата против доллара.

Второе место среди дешевых направлений заняла Индонезия, где ежедневные расходы составляют 70,23 доллара. Однако даже здесь инфляция 1,95% немного снижает преимущества низких цен.

Как считали рейтинг

Аналитики учитывали три главных фактора:

средние дневные расходы туристов в долларах США;

уровень местной инфляции;

изменение курса национальной валюты по отношению к доллару в течение года.

В расчетах принимались во внимание стоимость проживания, питания и транспорта.

Таким образом, в 2025 году Исландия остается мечтой многих путешественников, но и самой дорогой страной для отдыха. А тем, кто ищет более бюджетные варианты, стоит обратить внимание на Юго-Восточную Азию, где путешествия остаются относительно доступными.

