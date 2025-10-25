Какая страна имеет три столицы и почему так получилось

В мире так сложилось, что подавляющее большинство стран имеют один главный город – столицу. Но при этом существует страна, в которой столиц сразу три, и каждая имеет свои отдельные функции.

Такое уникальное административное устройство имеет Южно-Африканская Республика (ЮАР). И OBOZ.UA рассказывает, почему именно так сложилось..

По мнению правительства ЮАР, система трех столиц демонстрирует политическое равновесие и единство чрезвычайно разнообразной страны. Кроме трех столиц она имеет также 12 официальных языков. Так что здесь не понаслышке знают, что такое настоящее многообразие. Сложная история и специфические отношения между регионами привели к тому, что в ЮАР власть была разделена и географически сбалансирована.

Каждая из трех столиц ЮАР выполняет отдельную роль. Город Претория – это административная столица, где находятся и работают президент, правительственные учреждения, министерства. В Кейптауне осуществляется законодательная деятельность, здесь расположен парламент. А Блумфонтейн является городом, где действует Верховный апелляционный суд, поэтому это столица судебной власти страны.

Такое распределение позволяет избежать чрезмерной концентрации власти в одном месте. А также отражает историческую согласованность между различными колониями и бурскими республиками, которые вошли в состав ЮАР в 1910 году.

Исторически именно до этого момента на территории современной ЮАР существовали различные государственные образования и колонии. После они сформировали четыре провинции: Кап, Наталь, Оранжевое Свободное Государство и Трансвааль. Когда создавали Союз Южной Африки, встал вопрос, какой город станет столицей: взаимное противостояние колоний и буров, англичан и африканнеров требовало компромисса. Поэтому власть решили распределить. Так и возникла идея о трех столицах.

Интересно, что крупнейший город и главный экономический центр ЮАР Йоханнесбург статуса столицы так и не получил. Здесь базируется Конституционный суд страны, но он не является правительственным учреждением.

