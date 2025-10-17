Без толпы туристов: европейский город назвали столицей Рождества

Путешествия по Европе в период Рождества всегда имеют особую магию. Улицы сияют от гирлянд, в воздухе чувствуется аромат глинтвейна и корицы. Но праздничные столицы – Париж, Лондон или Вена – слишком переполнены. Туристов настолько много, что вместо атмосферы уюта путешественники получают очереди, суету и усталость.

Однако есть город, который сохранил праздничное спокойствие. В 2025 году европейской столицей Рождества официально признан Вильнюс, столица Литвы. Это решение приняла Christmas Cities Network при поддержке Европейского парламента, сообщает Daily Mail.

В отличие от перегруженных туристами мегаполисов, Вильнюс остается камерным и гостеприимным. В прошлом году его посетили лишь около 1,2 миллиона туристов – в десятки раз меньше, чем Париж или Вена. Именно поэтому рождественская атмосфера здесь не теряется среди толпы, а ощущается настоящей – теплой, искренней, домашней.

Центром празднований традиционно становится Кафедральная площадь, где 29 ноября зажигают главную рождественскую елку – одну из самых красивых в Европе. Она сияет сотнями огней и ежегодно имеет новую дизайнерскую концепцию.

В тот же вечер открывается главная Рождественская ярмарка Вильнюса. Ее деревянные домики разбросаны вокруг собора и вдоль старинных улочек Старого города, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь можно попробовать традиционные литовские лакомства:

кūčiukai – маленькие постные булочки, которые подают на Сочельник;

šakotis – знаменитый "древовидный" торт;

сырные пончики, копченые колбаски, пряники и горячий сидр.

Местные ремесленники предлагают изделия ручной работы, вязаные вещи, свечи, деревянные игрушки и рождественские украшения. А для детей и взрослых открывается каток под открытым небом и благотворительная ярмарка.

6 декабря улицы Вильнюса превращаются в настоящий парад добра – Vilnius Christmas Run, когда сотни участников в костюмах Санта-Клаусов, эльфов и снежинок пробегают по городу, собирая средства для благотворительных проектов.

А 31 декабря город встречает Новый год фейерверками, концертами под открытым небом и живой музыкой. Праздничная программа продолжается до самого утра, но без давки – здесь всюду царит ощущение простора и покоя.

Вильнюс имеет удобное авиасообщение со многими европейскими столицами.

