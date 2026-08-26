Тепло и недорого: названы лучшие направления в Европе для осеннего путешествия

Пропустили летний отпуск на Средиземноморье? Не стоит расстраиваться, ведь еще можно наверстать упущенное. Осень в Европе вовсе не обязательно означает туманы, дожди и меланхоличное настроение.

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Как утверждают эксперты издания Travel off Path, в октябре во многих уголках континента сохраняется приятная температура около 24 °C. Например, вы можете выбрать одну из пяти уникальных европейских жемчужин, где можно прекрасно отдохнуть без безумных трат и огромных толп туристов.

Кордова, Испания

В андалузских землях южной Испании лето затягивается надолго, поэтому в октябре здесь царит идеальная погода. Жаркая августовская жара, достигавшая 40 °C, уже позади, и теперь можно с комфортом бродить по невероятному средневековому лабиринту улиц, в котором переплелись наследие римлян, вестготов и мавров.

Самое главное сокровище города – Мескита, грандиозная мечеть-собор VIII века. Ее монументальный молитвенный зал с узнаваемыми бело-красными арками и византийской мозаикой по своему величию уступает разве что стамбульской Софии.

Лимассол, Кипр

Несмотря на прозвище "Кипрский Дубай", которое он получил из-за небоскребов и деловых центров, Лимассол сохраняет невероятно уютный исторический центр. Его Старый город, расположенный у самой воды, изобилует узкими улочками, семейными тавернами и древним замком, где, по преданию, Ричард Львиное Сердце венчался во время Третьего крестового похода.

Для пляжного отдыха лучше всего подойдет Курион – побережье с кристально чистой водой у подножия величественных скал и античных руин, до которого от города всего 20 минут езды.

Лагуш, Португалия

Этот живописный прибрежный городок в регионе Алгарве очаровывает старинными крепостными стенами, каменистыми улочками, фасадами с традиционной плиткой азулежу и пекарнями со свежими паштеишами. А прямо из города начинается знаменитая тропа вдоль скал Понта-да-Пьедаде с головокружительными видами на золотые пляжи

Впрочем, стоит учитывать: хотя осенний воздух здесь мягкий и тёплый, это все-таки Атлантика, поэтому вода в океане будет заметно прохладнее, чем в Средиземном море.

Ла-Пальма, Испания

Пока большинство путешественников отправляется на Тенерифе или Гран-Канарию, этот зеленый вулканический остров на западе Канарского архипелага остается в стороне от массового туризма. Благодаря расположению у побережья Африки здесь царит вечное лето, а пейзажи с черными пляжами и вулканическими кратерами кажутся просто фантастическими.

Главное очарование острова – это дикая природа, бескрайние банановые плантации и поле застывшей лавы вулкана Тахогайте, а колониальная столица Санта-Крус радует красочными фасадами и традиционными деревянными балконами.

Трапани, Италия

Портовый город в самой западной точке Сицилии отличается изысканной архитектурной элегантностью, лишенной хаоса, присущего Палермо. Здесь приятно прогуляться по пешеходной набережной с фисташковым джелато, а на ужин заказать свежую пасту с тунцом, выловленным у соседних островов.

Вечером можно поплавать у подножия городских стен, ведь море остаётся тёплым до самой зимы, или подняться по канатной дороге в средневековый городок Эриче на вершине горы, чтобы встретить закат с бокалом вина.

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