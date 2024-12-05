По следам северного сияния: куда отправиться, чтобы увидеть чудо природы

Прогуляться по Вене, насладиться круасаном в Париже и исследовать Сикстинскую капеллу в Ватикане — идеальный план для путешествия. Но иногда хочется чего-нибудь особенного и необычного. К примеру, полюбоваться одним из самых красивых небесных зрелищ на планете. Так что если вы давно хотите понаблюдать за сказочным явлением, пора воплощать мечты в жизнь. А когда и куда направится — читайте ниже.

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Финляндия

В Лапландии, особенно в регионах Рованиеми, Кильписъярви и Соданкюля, северное сияние можно наблюдать почти каждую ночь. Чаще огни появляются весной и осенью, а не зимой.

Из любопытного: местные называют северное сияние "Лисьим огнем".

Также советуем съездить в Леви. Курорт находится на значительном расстоянии от Полярного круга, примерно в 170 километрах. Он является одним из самых лучших мест для наблюдения за явлением. Известно: чем выше широта, тем больше вероятность увидеть природное зрелище. Однако точно предсказать, когда именно оно появится, довольно сложно.

Советуем выбирать открытые равнины или озера, покрытые льдом.

Также стоит учитывать несколько нюансов:

Небо безоблачное, без осадков.

Отсутствие искусственного света.

Минусовая температура.

Норвегия

Сияние лучше всего наблюдать в северной части страны. Рекомендуем поехать в Тромсе. Здесь организовывают множество экскурсий.

В период полярной ночи, когда наступает круглосуточный мрак, в Тромсе можно увидеть касаток и горбатых китов. Непременно покатайтесь на канатной дороге "The Fjellheisen". С нее можно полюбоваться магическими огнями.

Если мечтаете об отдыхе в окружении девственной природы и без суеты, направляйтесь в Буде. Рядом находится национальный парк Rago National Park. Здесь находится несколько водопадов и озер.

Канада

Советуем отправиться в Йеллоунайф. За сказочным явлением здесь можно наблюдать 240 дней в году. Кстати, город считают столицей северного сияния в стране.

Несмотря на суровую зиму, здесь находится множество отелей и кемпингов. Туристам выдают специальную одежду, которая согревает в самые сильные морозы. Поговаривают, что возможность увидеть "огни" составляет 95%.

И, конечно, посетите Черчилль в провинции Манитоба. Яркие лучи появляются здесь 300 ночей в году. Кстати, в населенном пункте построили исследовательскую станцию.

Соединенные Штаты Америки

Начните путешествие из Фербанкса штата Аляска. Локация находится на берегу реки Танана. Зима здесь длинная и холодная.

Здесь находится Геофизический институт, публикующий прогнозы, когда можно увидеть явление. Преимущественно небо освещается четыре дня в неделю. Здесь туристы смогут поехать к Полярному кругу, прогуляться на снегоступах и прокатиться на Alaska Winter Train.

Гренландия

Не поверите, но лучшее место, чтобы полюбоваться огнями находится возле крупнейшего аэропорта страны – Кангерлуссуак.

Остров сохранил первозданную красоту, поскольку большая часть территории является отдаленной и незаселенной. За сказочным зрелищем можно наблюдать 300 дней в году.

Кстати, туристы часто ставят палатки на соседнем леднике и остаются на ночлег.

Исландия

С наступлением осени день в этих краях становится очень коротким, а тьма начинается рано вечером и длится до позднего утра.

Яркие лучи можно увидеть в Рейкьявике. Здесь можно арендовать автомобиль и поехать в отдаленные уголки. Обязательно прогуляйтесь по тропе Laugavegur. Пешеходный путь простирается на 55 км. Вдоль маршрута размещаются специальные горные хижины, где можно остаться на ночь.

Хотите полюбоваться "неоновым" небом своими глазами? Не сомневайтесь, выбирайте направление и отправляйтесь в путешествие!

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