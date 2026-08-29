Испортит весь отдых: туристы назвали главную ошибку в путешествиях
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Даже хорошо спланированный отпуск может начаться со стресса еще до выхода из дома. Билеты куплены, отель забронирован, маршрут составлен – а чемодан едва закрывается. Именно привычку брать с собой слишком много вещей опытные путешественники назвали своей самой распространенной ошибкой.
По данным нового опроса Global Rescue, 38% опытных международных туристов больше всего сожалеют именно о чрезмерном количестве вещей в багаже. Причем проблема не исчезает даже у тех, кто часто путешествует, сообщает Euronews.
Главная ошибка туристов
Доля путешественников, считающих избыточный багаж своей главной ошибкой, даже выросла. В то же время ситуация значительно лучше, чем до пандемии. В феврале 2020 года люди так часто брали с собой слишком много вещей, что эту проблему назвали главной 74% участников одного из опросов Global Rescue.
По словам руководителя Global Rescue Дэна Ричардса, это одна из немногих туристических ошибок, которую люди повторяют из года в год, хотя её сравнительно легко избежать.
И дело не только в необходимости тащить тяжёлый чемодан по аэропорту. Лишний багаж затрудняет пересадки, поездки на общественном транспорте, подъём по лестнице и передвижение по старым городским улицам.
Особенно неприятным он становится во время путешествия с несколькими отелями, когда вещи приходится регулярно упаковывать и переносить.
Тяжелый багаж может стать проблемой для здоровья
Большой чемодан – это не только вопрос комфорта. По словам специалистов Global Rescue, тяжелый багаж увеличивает физическую нагрузку, быстрее вызывает усталость и может повышать риск падения или травм спины.
Особенно это ощущается на брусчатке, лестницах, крутых склонах и других участках, где невозможно просто катить чемодан по ровному полу.
Еще более серьезной проблема становится в экстренных ситуациях. Если из-за пожара, стихийного бедствия или другой опасности нужно быстро покинуть определенное место, человек с несколькими тяжелыми сумками движется медленнее.
В авиации правило ещё проще: во время эвакуации из самолёта вещи нужно оставить на борту. В июне 2026 года IATA даже запустила отдельную кампанию "Save a Life, Not a Bag", напоминая пассажирам, что попытка забрать ручную кладь может задержать эвакуацию других людей.
О чем еще сожалеют путешественники
Второе место среди туристических ошибок заняли слишком короткие пересадки между рейсами. О проблемах из-за такого графика сообщили 19% участников опроса.
Еще 10% признались, что пытались втиснуть в отпуск слишком много дел. Подробно расписанный каждый день оставляет мало времени на задержки транспорта, плохую погоду, усталость или просто желание задержаться в понравившемся месте.
По 8% туристов назвали еще две ошибки: они не загрузили заранее офлайн-карты и электронные копии бронирований или обменивали деньги в аэропорту по невыгодному курсу. Поэтому один из самых простых советов перед отпуском – оставлять запас не только в чемодане, но и в расписании.
Какие туристические лайфхаки используют опытные путешественники
Участников исследования также спросили о привычках, которые облегчают поездки.
Самым популярным оказалось использование смарт-трекера в чемодане, который сдают в багаж. Так поступают 31% опрошенных. Небольшое устройство позволяет проверить местонахождение вещей, если багаж задержался или попал не на тот рейс.
Еще 16% хранят электронные копии паспорта и других важных документов так, чтобы получить к ним доступ во время путешествия.
Для экономии места 10% пользуются компрессионными органайзерами, а столько же путешественников скручивают одежду в рулоны вместо традиционной складывания.
Среди других популярных решений – зарядное устройство с несколькими портами, пустая многоразовая бутылка для воды, которую можно наполнить после прохождения контроля в аэропорту, а также заранее загруженные фильмы, сериалы или музыка.
Как не взять лишнего
- Самый простой способ – не начинать сборы с мысли "а вдруг понадобится". Сначала стоит собрать вещи, без которых действительно не обойтись, а уже потом добавлять необязательные.
- Для большинства поездок достаточно вещей, которые можно комбинировать между собой. Если отпуск длится дольше, часто проще один раз постирать одежду, чем везти отдельный комплект на каждый день.
- Обувь также быстро увеличивает вес чемодана и занимает много места, поэтому нескольких универсальных пар обычно достаточно.
- И главное – не заполнять чемодан доверху ещё дома. Свободное место понадобится для покупок и сувениров, а меньший вес багажа сделает всю поездку проще.
Ведь хороший отпуск запоминается местами и впечатлениями, а не чемоданом, который пришлось тащить за собой через полгорода.
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