Испортит весь отдых: туристы назвали главную ошибку в путешествиях

Даже хорошо спланированный отпуск может начаться со стресса еще до выхода из дома. Билеты куплены, отель забронирован, маршрут составлен – а чемодан едва закрывается. Именно привычку брать с собой слишком много вещей опытные путешественники назвали своей самой распространенной ошибкой.

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По данным нового опроса Global Rescue, 38% опытных международных туристов больше всего сожалеют именно о чрезмерном количестве вещей в багаже. Причем проблема не исчезает даже у тех, кто часто путешествует, сообщает Euronews.

Главная ошибка туристов

Доля путешественников, считающих избыточный багаж своей главной ошибкой, даже выросла. В то же время ситуация значительно лучше, чем до пандемии. В феврале 2020 года люди так часто брали с собой слишком много вещей, что эту проблему назвали главной 74% участников одного из опросов Global Rescue.

По словам руководителя Global Rescue Дэна Ричардса, это одна из немногих туристических ошибок, которую люди повторяют из года в год, хотя её сравнительно легко избежать.

И дело не только в необходимости тащить тяжёлый чемодан по аэропорту. Лишний багаж затрудняет пересадки, поездки на общественном транспорте, подъём по лестнице и передвижение по старым городским улицам.

Особенно неприятным он становится во время путешествия с несколькими отелями, когда вещи приходится регулярно упаковывать и переносить.

Тяжелый багаж может стать проблемой для здоровья

Большой чемодан – это не только вопрос комфорта. По словам специалистов Global Rescue, тяжелый багаж увеличивает физическую нагрузку, быстрее вызывает усталость и может повышать риск падения или травм спины.

Особенно это ощущается на брусчатке, лестницах, крутых склонах и других участках, где невозможно просто катить чемодан по ровному полу.

Еще более серьезной проблема становится в экстренных ситуациях. Если из-за пожара, стихийного бедствия или другой опасности нужно быстро покинуть определенное место, человек с несколькими тяжелыми сумками движется медленнее.

В авиации правило ещё проще: во время эвакуации из самолёта вещи нужно оставить на борту. В июне 2026 года IATA даже запустила отдельную кампанию "Save a Life, Not a Bag", напоминая пассажирам, что попытка забрать ручную кладь может задержать эвакуацию других людей.

О чем еще сожалеют путешественники

Второе место среди туристических ошибок заняли слишком короткие пересадки между рейсами. О проблемах из-за такого графика сообщили 19% участников опроса.

Еще 10% признались, что пытались втиснуть в отпуск слишком много дел. Подробно расписанный каждый день оставляет мало времени на задержки транспорта, плохую погоду, усталость или просто желание задержаться в понравившемся месте.

По 8% туристов назвали еще две ошибки: они не загрузили заранее офлайн-карты и электронные копии бронирований или обменивали деньги в аэропорту по невыгодному курсу. Поэтому один из самых простых советов перед отпуском – оставлять запас не только в чемодане, но и в расписании.

Какие туристические лайфхаки используют опытные путешественники

Участников исследования также спросили о привычках, которые облегчают поездки.

Самым популярным оказалось использование смарт-трекера в чемодане, который сдают в багаж. Так поступают 31% опрошенных. Небольшое устройство позволяет проверить местонахождение вещей, если багаж задержался или попал не на тот рейс.

Еще 16% хранят электронные копии паспорта и других важных документов так, чтобы получить к ним доступ во время путешествия.

Для экономии места 10% пользуются компрессионными органайзерами, а столько же путешественников скручивают одежду в рулоны вместо традиционной складывания.

Среди других популярных решений – зарядное устройство с несколькими портами, пустая многоразовая бутылка для воды, которую можно наполнить после прохождения контроля в аэропорту, а также заранее загруженные фильмы, сериалы или музыка.

Как не взять лишнего

Самый простой способ – не начинать сборы с мысли "а вдруг понадобится". Сначала стоит собрать вещи, без которых действительно не обойтись, а уже потом добавлять необязательные.

Для большинства поездок достаточно вещей, которые можно комбинировать между собой. Если отпуск длится дольше, часто проще один раз постирать одежду, чем везти отдельный комплект на каждый день.

Обувь также быстро увеличивает вес чемодана и занимает много места, поэтому нескольких универсальных пар обычно достаточно.

И главное – не заполнять чемодан доверху ещё дома. Свободное место понадобится для покупок и сувениров, а меньший вес багажа сделает всю поездку проще.

Ведь хороший отпуск запоминается местами и впечатлениями, а не чемоданом, который пришлось тащить за собой через полгорода.

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