Почему никогда не стоит одевать черные носки в самолете: это мало кто знает

Эксперты по авиации предупреждают, что привычный выбор гардероба может стать причиной травм и неприятностей во время ночного полета. Опытные путешественники давно знают о предупреждениях избегать обтягивающих джинсов или синтетических леггинсов на борту.

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Однако мало кто догадывается, что даже такая незначительная деталь, как цвет носков, может сыграть роковую роль во время перелета. OBOZ.UA рассказывает, почему никогда не стоит одевать черные носки в самолете.

Скрытая угроза в узком проходе

Многие пассажиры уверены, что любой комплект носков делает их пребывание на борту комфортным и безопасным. Но бывший член кабинного экипажа авиакомпании British Airways Крис Мейджор категорически не рекомендует надевать носки темных и черных оттенков.

Разгадка кроется в особенностях освещения и работы экипажа во время длительных или ночных рейсов. Во время ночного полета освещение в салоне приглушено, и темные носки буквально сливаются с тенями на полу. Проблемы начинаются, когда пассажиры снимают обувь, вытягивают ноги и смещают их в проход. В таких условиях экипаж может не заметить ваши ноги до последней секунды.

Пролитый кофе и риски для экипажа

Как рассказывают эксперты, вопрос вовсе не в моде или эстетических предпочтениях. Жело исключительно в видимости и безопасности. В условиях узкого прохода бортпроводники вынуждены передвигаться очень быстро.

Им приходится маневрировать между сумками, локтями и полусонными пассажирами, часто неся в руках тяжелые тележки или подносы с горячим кофе и чаем. Любое незаметное препятствие на уровне пола становится потенциальной причиной серьезного инцидента.

Если бортпроводник споткнется о вытянутую в проход ногу в черном носке, сливающемся с ковровым покрытием, это может привести к падению, травмам или ожогам от пролитых горячих напитков как для самого сотрудника, так и для пассажиров.

Гигиена и правила на длительных рейсах

При этом Крис Мейджор подчеркивает, что экипаж вовсе не против того, чтобы пассажиры снимали обувь для расслабления во время долгих перелетов. Однако для этого существует строгое базовое правило, касающееся личной гигиены.

"Хотелось бы надеяться, что перед посадкой в самолет у людей хватит элементарной порядочности принять душ и надеть чистые носки, чулки или колготки. Единственная реальная проблема – это если от ног исходит неприятный запах. В остальном разуваться на долгом рейсе – абсолютно нормальная практика, мы и сами так делаем", – сказала Мейджор.

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