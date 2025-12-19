Испанское Санторини: туристам посоветовали скрытую жемчужину возле Бенидорма

Для многих туристов заветной мечтой является полюбоваться теплым Средиземным морем с улиц города, состоящего из белоснежных домов с ярко-синими окнами и крышами. Если вы подумали здесь о Санторини, то это справедливо, однако это направление давно превратилось из-за своей популярности в настоящий туристический ад.

Тогда как похожее, но не перегруженное путешественниками место можно найти в Испании на побережье Коста-Бланка. Как пишет Express, этим городом является прекрасная Альтеа, которая спряталась рядом с более популярным у путешественников Бенидормом. Всего в 15 минутах езды от этого шумного мегаполиса расцветает совсем другая Испания.

Альтеа – это живописный прибрежный городок, который все чаще называют испанской альтернативой греческим Санторини и Миконосу. Вместо высоток здесь вас ждут белоснежные дома, покрытые цветами улочки и лабиринты мощеных дорог, спускающихся прямо к Средиземному морю.

Сердцем Альтеи является её старый квартал Эль-Форнет (El Fornet), расположенный на холме. Его венчает церковь Nuestra Señora del Consuelo с её узнаваемым ярко-синим куполом. Она была построена еще в начале XX века. Именно этот купол в сочетании с белыми фасадами создает полную иллюзию пребывания на греческих островах.

В отличие от неоновых огней и шумных вечеринок соседнего курорта, Альтеа предлагает тишину и аутентичность. Дни здесь можно посвятить неспешному посещению местных ремесленных лавочек и отдыху в кафе на набережной под пальмами. Даже пляжи здесь отличаются – вместо больших песчаных полос вы найдете уютные галечные бухты, например Кап Негрет (Cap Negret) или семейный пляж Ла Олья (La Olla). Кристально чистая вода идеально подходит для снорклинга или сапбординга.

Еще одно преимущество Альтеи – ее особый микроклимат. Защищенный холмами город наслаждается солнечной погодой почти круглый год: летом температура держится около 32°C, а даже в декабре здесь приятные 17°C, что делает его идеальным местом для зимнего побега к солнцу.

Хотя популярность города растёт, он всё ещё сохраняет свой дух настоящей Испании. Здесь нет собственного аэропорта, но добраться до этого скрытого бриллианта очень просто – ближайший аэропорт Аликанте расположен в 60 километрах, и к нему регулярно летают бюджетные авиарейсы. Поэтому если вы ищете романтическую атмосферу, ужины при свечах у моря и вдохновляющие пейзажи, Альтеа однозначно должен быть в вашем списке.

