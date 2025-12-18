Куда все будут ехать в 2026 году: названы три страны в Европе

Европа всегда манит путешественников своими историческими улочками, сказочными замками и свежей, натуральной кухней. В 2026 году классические направления, как Франция или Италия, останутся популярными, но они часто переполнены туристами.

Зато туристическая карта континента меняется: менее известные страны переживают настоящий бум посещаемости. По данным международных туристических организаций, три европейские государства демонстрируют самый быстрый рост потока путешественников – до 21%, пишет Travel Off Path.

Эти направления предлагают уникальный опыт, сочетая природу, культуру и спокойствие. Если вы ищете что-то новое и аутентичное, самое время обратить внимание на эти "скрытые жемчужины" Европы.

Литва

Литва занимает первое место среди европейских стран по темпам роста иностранных посетителей, с показателем около 21% в 2025 году. Это балтийское государство, хоть и малоизвестное среди массовых туристов, поражает своей компактностью и многообразием достопримечательностей.

Столица Вильнюс – это средневековое сердце с мощеными улицами и богемным районом Ужупис, где художники провозгласили собственную "республику" с юмористической конституцией. Здесь правила включают право на уход за котом или право собаки быть собакой.

Благодаря небольшим размерам страны, из Вильнюса легко добраться до других чудес: островного замка Тракай, будто из сказки, окруженного озерами, или древнего города Кернаве с археологическими памятниками. Природные парки с озерами и лесами идеальны для спокойного отдыха.

Северная Македония

Северная Македония, часто затмеваемая соседями вроде Хорватии или Албании, демонстрирует впечатляющий рост – более 20% новых туристов.

Эта балканская страна без выхода к морю компенсирует это кристально чистыми озерами, древними городами и впечатляющей природой. Главный магнит – курортный город Охрид с пляжами на озере и византийскими памятниками, включая знаменитую церковь Святого Иоанна в Канео.

Для тех, кто избегает толп, стоит посетить столицу Скопье с эклектичными статуями и османскими базарами, или каньон Матка для каякинга среди известняковых скал.

Финляндия

Финляндия входит в тройку лидеров с ростом около 17%, привлекая любителей природы и зимнего отдыха.

Страна ассоциируется с саунами, снежными пейзажами Лапландии и активным досугом, как катание на собачьих упряжках. Не пропустите Оулу – недавно признан одной из культурных столиц Европы город с оживленной кофейной сценой, арктическими тропами и живописной гаванью с восстановленными рыбацкими домиками. Хельсинки предлагает современные городские впечатления с морскими пейзажами.

В 2026 году эти три страны – Литва, Северная Македония и Финляндия – обещают незабываемые впечатления без типичных туристических очередей. Они сочетают природную красоту, богатую историю и современный комфорт, делая путешествие аутентичным и расслабленным.

