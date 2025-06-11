Искусственный интеллект назвал три лучших места для отдыха в Украине летом
В Украине есть много замечательных мест для отдыха, где можно хорошо провести время и оздоровиться. Тем более сейчас в нашей стране быстро развивается внутренний туризм с новыми интересными локациями и улучшенной инфраструктурой.
Искусственный интеллект назвал три лучших места для отдыха в Украине летом. Они сочетают природу, активности и культурные впечатления.
Карпаты (Яремче, Буковель, Верховина)
Почему стоит поехать:
– здесь есть горы, водопады, чистый воздух, походы, гуцульская культура.
Среди развлечений для туристов – треккинг, рафтинг, поездки на джипах, посещение этноусадеб, водопады Пробий и Женецкий Гук.
Одесское побережье (Затока, Каролино-Бугаз, Одесса)
Почему стоит поехать:
– есть море, пляжный отдых, активная ночная жизнь, историческая Одесса.
Отдыхающие смогут искупаться в море, здесь также есть водные развлечения, экскурсии в Одессе (катакомбы, Потемкинская лестница), морские прогулки.
Шацкие озера (Волынь)
Почему стоит поехать:
– невероятная природа, кристально чистая вода, сосновые леса, тишина.
Туристы могут искупаться в озере Свитязь, здесь развит кемпинг, рыбалка, катание на байдарках.
Напомним о еще больше локаций для летнего отдыха, у воды, в Украине.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о Тилигульском лимане, который находится на стыке Одесской и Николаевской областей. Там богатая экосистема и природный целебный состав воды и земли, что дарит здоровье вам и вашей коже без всяких спа-центров.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!