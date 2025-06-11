В Украине есть много замечательных мест для отдыха, где можно хорошо провести время и оздоровиться. Тем более сейчас в нашей стране быстро развивается внутренний туризм с новыми интересными локациями и улучшенной инфраструктурой.

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Искусственный интеллект назвал три лучших места для отдыха в Украине летом. Они сочетают природу, активности и культурные впечатления.

Карпаты (Яремче, Буковель, Верховина)

Почему стоит поехать:

– здесь есть горы, водопады, чистый воздух, походы, гуцульская культура.

Среди развлечений для туристов – треккинг, рафтинг, поездки на джипах, посещение этноусадеб, водопады Пробий и Женецкий Гук.

Одесское побережье (Затока, Каролино-Бугаз, Одесса)

Почему стоит поехать:

– есть море, пляжный отдых, активная ночная жизнь, историческая Одесса.

Отдыхающие смогут искупаться в море, здесь также есть водные развлечения, экскурсии в Одессе (катакомбы, Потемкинская лестница), морские прогулки.

Шацкие озера (Волынь)

Почему стоит поехать:

– невероятная природа, кристально чистая вода, сосновые леса, тишина.

Туристы могут искупаться в озере Свитязь, здесь развит кемпинг, рыбалка, катание на байдарках.

Напомним о еще больше локаций для летнего отдыха, у воды, в Украине.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о Тилигульском лимане, который находится на стыке Одесской и Николаевской областей. Там богатая экосистема и природный целебный состав воды и земли, что дарит здоровье вам и вашей коже без всяких спа-центров.

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