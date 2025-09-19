Имеет богатую историю и удивительную еду: назван остров Европы с лучшими пляжами
Необязательно лететь на Мальдивы или Карибские острова, чтобы найти самые красивые пляжи, которые только можно себе представить. Одни из лучших пляжей мира можно найти прямо в пределах Европы.
Как пишет издание Express, если вы хотите понежиться на мягком золотом песке, отправляйтесь на итальянский остров Сардиния. Даже в октябре здесь днем температура достигает 24 градусов и можно погреться под теплым солнышком и окунуться в волны Средиземного моря. При этом высокий сезон уже остается позади и отдых становится вполне доступным.
Сардиния расположена примерно на полпути между побережьями Италии и Испании в Средиземном море. Это огромный остров, на котором места хватит для всех. При этом вам не придется скучать в одном или двух переполненных туристических местах. Также вы можете с комфортом проехаться вдоль побережья, регулярно останавливаясь на каком-то новом замечательном пляже.
На южной оконечности острова находится большой город Кальяри, где вы сможете окунуться в оживленную городскую жизнь с множеством ресторанов и баров. В городе есть собственный пляж Поэтто с большими песчаными полосами, а также множеством баров и точек питания на выбор.
На противоположной стороне острова находится тоже немаленький город Альгеро, который славится оживленной ресторанной жизнью. А рядом можно посетить пляж Ла Пелоза, или прогуляться на лодке к знаменитой пещере Гротте-ди-Неттуно.
Сардиния также богата на роскошь, а её северо-восточное побережье притягивает состоятельных европейских туристов, которые стекаются в Порто-Черво. Поэтому, если приедете сюда, сможете полюбоваться дорогими яхтами.
Выбрать "самые лучшие" пляжи Сардинии практически невозможно – их здесь просто множество. И тянутся они вдоль всего побережья, огибая остров со всех сторон. Но вот пятерка, на которую обращают внимание туристические сервисы чаще всего:
- Кала Мариолу
- Спьяджа делла Пелоза
- Спьяджа дель Пирата
- Спьяджа Рена Бьянка
- Кала Корсара, Ла Маддалена
Впрочем, если вы захотите уединиться на лоне природы, вы легко найдете здесь маленький, свободный от толп пляж. Остров Сардиния предлагает множество вариантов для отдыха у воды.
И не забудьте посетить как можно больше ресторанов на острове. Конечно, здесь подают любимые всеми блюда итальянской кухни. Но особенность ресторанной сцены Сардинии заключается в том, что заведения здесь ориентируются на местных жителей, а не на туристов. Именно поэтому качество блюд здесь самое высокое, а рецепты используются аутентичные, а не адаптированные под средние вкусы. Поэтому, если вы хотите познакомиться с итальянской кухней по-настоящему, Сардиния – это место именно для вас.
