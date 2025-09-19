Имеет богатую историю и удивительную еду: назван остров Европы с лучшими пляжами

Необязательно лететь на Мальдивы или Карибские острова, чтобы найти самые красивые пляжи, которые только можно себе представить. Одни из лучших пляжей мира можно найти прямо в пределах Европы.

Как пишет издание Express, если вы хотите понежиться на мягком золотом песке, отправляйтесь на итальянский остров Сардиния. Даже в октябре здесь днем температура достигает 24 градусов и можно погреться под теплым солнышком и окунуться в волны Средиземного моря. При этом высокий сезон уже остается позади и отдых становится вполне доступным.

Сардиния расположена примерно на полпути между побережьями Италии и Испании в Средиземном море. Это огромный остров, на котором места хватит для всех. При этом вам не придется скучать в одном или двух переполненных туристических местах. Также вы можете с комфортом проехаться вдоль побережья, регулярно останавливаясь на каком-то новом замечательном пляже.

На южной оконечности острова находится большой город Кальяри, где вы сможете окунуться в оживленную городскую жизнь с множеством ресторанов и баров. В городе есть собственный пляж Поэтто с большими песчаными полосами, а также множеством баров и точек питания на выбор.

На противоположной стороне острова находится тоже немаленький город Альгеро, который славится оживленной ресторанной жизнью. А рядом можно посетить пляж Ла Пелоза, или прогуляться на лодке к знаменитой пещере Гротте-ди-Неттуно.

Сардиния также богата на роскошь, а её северо-восточное побережье притягивает состоятельных европейских туристов, которые стекаются в Порто-Черво. Поэтому, если приедете сюда, сможете полюбоваться дорогими яхтами.

Выбрать "самые лучшие" пляжи Сардинии практически невозможно – их здесь просто множество. И тянутся они вдоль всего побережья, огибая остров со всех сторон. Но вот пятерка, на которую обращают внимание туристические сервисы чаще всего:

Кала Мариолу

Спьяджа делла Пелоза

Спьяджа дель Пирата

Спьяджа Рена Бьянка

Кала Корсара, Ла Маддалена

Впрочем, если вы захотите уединиться на лоне природы, вы легко найдете здесь маленький, свободный от толп пляж. Остров Сардиния предлагает множество вариантов для отдыха у воды.

И не забудьте посетить как можно больше ресторанов на острове. Конечно, здесь подают любимые всеми блюда итальянской кухни. Но особенность ресторанной сцены Сардинии заключается в том, что заведения здесь ориентируются на местных жителей, а не на туристов. Именно поэтому качество блюд здесь самое высокое, а рецепты используются аутентичные, а не адаптированные под средние вкусы. Поэтому, если вы хотите познакомиться с итальянской кухней по-настоящему, Сардиния – это место именно для вас.

