Идеальные для путешествия на 1 день: топ европейских городов

Короткие поездки позволяют увидеть больше, не тратя лишнего времени на сложную логистику. Благодаря развитому сообщению между странами многие европейские города стали удобными направлениями для быстрых путешествий. Часто именно такие поездки открывают очень атмосферные места с яркой историей, архитектурой и гастрономией.

Среди них есть как малые столицы, так и недооцененные культурные центры, которые вполне заслуживают отдельной остановки во время большого европейского путешествия. Детали рассказало издание Travel and Leisure.

Из Мюнхена в Зальцбург

Зальцбург считается одним из лучших направлений для короткой поездки из Мюнхена. Добраться сюда можно примерно за два часа, а сам город известен как родина Вольфганга Амадея Моцарта и одна из самых выразительных барочных жемчужин региона. Его исторический центр хорошо сохранился, поэтому прогулка здесь позволяет буквально окунуться в атмосферу старой Австрии.

Этот город привлекает архитектурой, старым рынком и традиционной кухней. Для туриста, который хочет провести день среди классической центральноевропейской эстетики, Зальцбург является одним из самых удачных вариантов.

Из Берлина в Щецин

Щецин часто остается в тени Варшавы или Кракова, но именно это делает его особенно интересным. Город, расположенный у немецко-польской границы, можно посетить из Берлина за два-три часа. Он известен своей набережной, портом и местными гастрономическими традициями.

Среди заметных городских объектов выделяется филармония, которую считают одним из интересных примеров современной польской архитектуры. Щецин подходит тем, кто хочет увидеть менее очевидный европейский город с живой атмосферой и без чрезмерного туристического давления.

Из Парижа в Люксембург

Люксембург – одна из самых маленьких столиц Европы, но при этом одно из самых впечатляющих направлений для короткого путешествия. Из Парижа сюда можно добраться скоростным поездом чуть более чем за два часа. Город имеет впечатляющие средневековые укрепления.

Для однодневного маршрута Люксембург особенно удачен из-за своей компактности и одновременно насыщенности достопримечательностями. Здесь можно увидеть казематы Бок, насладиться панорамами старого города и почувствовать атмосферу малой, но очень самобытной столицы.

Из Лондона в Брюгге

Брюгге имеет репутацию одного из самых красивых средневековых городов Европы. Из Лондона сюда можно добраться примерно за два часа на поезде с пересадкой в Брюсселе. Город известен каналами, мощеными улицами и знаменитой колокольней, которая давно стала его символом.

Брюгге идеально подходит для тех, кто хочет хотя бы на день сменить темп большого мегаполиса на спокойствие старого европейского города. Здесь можно просто гулять, любоваться исторической застройкой и совместить архитектурные впечатления с бельгийской гастрономией.

Из Цюриха в Вадуц

Вадуц – столица Лихтенштейна и одно из самых необычных направлений в этом списке. Дорога из Цюриха занимает от полутора до двух часов, а сам город привлекает не только статусом малой столицы, но и горными пейзажами и особой атмосферой альпийского государства.

Это хороший вариант для тех, кто хочет за один день побывать в совершенно другой стране и увидеть один из самых маленьких, но в то же время очень колоритных городов Европы. Вадуц отличается спокойной респектабельностью и близостью к природе.

Из Берна в Лозанну

Лозанна, расположенная на берегу Женевского озера, считается одним из самых живописных городов Швейцарии. Из Берна сюда можно добраться чуть больше чем за час, поэтому такой маршрут очень хорошо подходит для короткой поездки. Город сочетает озерные пейзажи, гастрономическую культуру и атмосферу франкоязычной Швейцарии.

Лозанна будет особенно интересна тем, кто хочет увидеть другую, менее "немецкую" Швейцарию. Это направление для неспешной, эстетической поездки, где одинаково важны и пейзажи, и кухня, и общее настроение города.

Из Вены в Братиславу

Братислава – один из самых удобных вариантов для однодневного маршрута, ведь из Вены сюда можно добраться примерно за час. Словацкая столица менее раскручена, чем ее известные соседи, но именно это дает ей определенное преимущество: город воспринимается спокойнее, аутентичнее и не таким перегруженным туристами.

Братислава интересна историческим центром и замком, а также близостью винодельческих регионов. Это удачное направление для тех, кто хочет совместить прогулку по старому городу с гастрономическими и даже винными впечатлениями.

Из Бильбао в Биарриц

Биарриц – французский прибрежный город на берегу Бискайского залива, куда можно отправиться из испанского Бильбао менее чем за три часа. Это направление для тех, кто хочет за один день сменить страну и при этом ощутить совсем другое настроение – более курортное, морское и стильное.

Город известен своей серф-культурой, ночной жизнью и несколько гламурной атмосферой, которую чаще связывают с Лазурным берегом. Для короткого путешествия это очень яркий вариант, особенно если хочется не только архитектуры, но и океанского побережья.

Из Амстердама в Гент

Гент – бельгийский город, который часто уступает вниманием Брюгге или Брюсселю, но от этого не становится менее привлекательным. Из Амстердама сюда можно добраться на поезде примерно за два с половиной часа. Город сочетает более спокойную атмосферу с активной студенческой жизнью, поэтому может понравиться очень разным путешественникам.

Гент хорошо подойдет тем, кто хочет увидеть не только красивые улицы, но и город с живой современной энергией. Здесь можно совместить музейный отдых, прогулки по историческим кварталам и знакомство с местными барами и городской культурой.

Из Хельсинки в Таллинн

Таллинн – еще один очень удачный вариант для однодневного путешествия, на этот раз морским путем. Из Хельсинки в столицу Эстонии можно добраться на пароме чуть более чем за два часа. Этот город часто называют одним из самых интересных в северной части Европы.

