Идеальные для путешествия: какие чемоданы имеют наименьшую вероятность повреждения

Одно из самых больших разочарований, которое может случиться во время путешествия или отпуска, это повреждение чемодана с багажом. Если не хотите, чтобы с вами случилась такая неприятность, грузчики аэропорта дали советы, как правильно выбирать и паковать чемодан.

Видео дня

Как пишет Express, соответствующая дискуссия произошла на сервисе Reddit. Один из пользователей поинтересовался, какими лайфхаками стоит воспользоваться, чтобы грузчики не потеряли и не разбили багаж, и на что обратить внимание при покупке чемодана.

В ответ пользователь по имени Адам, который работает с багажом пассажиров в аэропорту, посоветовал не игнорировать идентификационные бирки. Многие чемоданы имеют абсолютно одинаковый вид, поэтому во время работы грузчики могут их путать и отправлять не тем рейсом. Поэтому, если хотите перестраховаться, повесьте на чемодан бирку со своим именем и адресом. Еще один вариант – использовать уникальные ремни, которые обертываются вокруг сумки. Они делают ее примечательной.

А вот чтобы минимизировать шансы на повреждение, профи рекомендует покупать чемодан на четырех надежных колесах, с мягкой подкладкой внутри и твердым внешним корпусом. Для авиационных специалистов это едва ли не идеальный вариант для путешествий.

Адам также рассказал, почему крепкие колеса так важны: "Мы обычно меньше бросаем такие сумки, когда грузим их в отсек самолета, а твердый корпус помогает вашим вещам оставаться под защитой, как в подушке".

Но это еще не все. Другой эксперт по авиации, тоже опытный грузчик, добавил к дискуссии современное решение для нынешних туристов – всегда бросайте в чемодан AirTag. Даже если вы пользуетесь смартфоном на Android, почти наверняка у кого-то рядом окажется iPhone, поэтому ваша сумка будет постоянно обновлять свою геопозицию и ее можно будет легко отследить. Этот прием очень выручает, когда надо проверить, долетели ли ваши вещи вообще. Как объяснил эксперт: "Удобно видеть, попала ли сумка в пункт назначения и она уже на пути к карусели, или ее забыли, или отправили в другой город. Или как было у меня недавно – ее просто оставили в багажном отделении и отправили прямым рейсом обратно в город, из которого я вылетел".

Кроме того, специалисты отметили, что выбор чемодана с твердым корпусом или мягкой тканевой сумки зависит от того, что вы перевозите в багаже. Если вы не против, чтобы ваши вещи немного прижало, то мягкая сумка будет вполне удачным выбором. Такие обычно компактнее укладываются в багажном отсеке. Но если у вас есть что-то хоть немного хрупкое, лучше брать чемодан с твердым корпусом, чтобы все осталось целым.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.