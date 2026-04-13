Вы будете удивлены: названа авиакомпания с самыми маленькими местами в самолетах

Самые тесные места в самолетах среди популярных авиакомпаний достались сразу нескольким перевозчикам. Среди них – British Airways, Jet2, KLM, Norwegian, Ryanair, TUI и Aer Lingus. Когда пассажиры готовятся к путешествию, они обычно обращают внимание на цену билета, багаж и время вылета, но не менее важный параметр – это реальное пространство в кресле.

По данным исследования, наименьшая ширина составляет около 43,2 см. Узкое сиденье способно испортить даже желанный отпуск, особенно если впереди несколько часов в среднем месте между другими пассажирами.

Для коротких рейсов ширина сиденья в экономклассе обычно колеблется от 43,2 до 45,7 см. На бумаге эта разница не кажется драматичной, однако в реальности дополнительные сантиметры имеют значение, особенно когда салон заполнен полностью.

Самые широкие сиденья среди упомянутых авиакомпаний предлагают Wizz Air, TAP Air Portugal, easyJet и Lufthansa – примерно 45,7 см. Именно они возглавили список перевозчиков, которые дают пассажирам немного больше комфорта в экономклассе.

Зато самые узкие кресла оказались у British Airways, Jet2, KLM, Norwegian, Ryanair, TUI и Aer Lingus – около 43,2 см. Vueling оказалась посередине с показателем примерно 44,5 см.

Отдельно сравнивали и пространство для ног. Здесь разница тоже заметна. Например, в Aer Lingus оно составляет примерно 78,7–81,3 см, в Air Canada – 76,2–86,4 см, в Delta – 78,7–81,3 см, в Emirates – 81,3–86,4 см, в Qatar – 78,7–83,8 см, а в Singapore Airlines – 81,3–86,4 см. В TUI Airways пространство для ног достигает примерно 83,8 см, хотя ширина сиденья все равно составляет лишь 43,2 см.

Если хочется получить больше пространства без доплаты, есть несколько простых способов. Один из них – выбирать места возле перегородки, то есть сразу за стенкой, шторкой или экраном, разделяющим салон. Перед такими сиденьями нет другого ряда, поэтому для ног обычно больше места. При этом иногда они могут быть немного уже из-за столика, встроенного в подлокотник.

Еще один вариант – места ближе к хвосту самолета, где фюзеляж постепенно сужается. Иногда это означает меньше кресел в ряду и немного больше пространства. Но есть и минус: рядом может быть очередь в туалет, что не всем понравится.

Если после посадки вы видите свободные места, можно вежливо спросить бортпроводников, позволят ли пересесть. Иногда экипаж идет навстречу, особенно если пассажир обращается спокойно и корректно. Больше шансов на это также имеют те, кому дополнительное пространство действительно важно, например высокие люди или беременные женщины.

