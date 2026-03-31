Хорошие кафе на каждом шагу: туристам посоветовали недооцененный город в Европе

С приближением летнего сезона туристы все чаще ищут альтернативы переполненным мегаполисам, где можно по-настоящему расслабиться. Вместо того чтобы выбирать классические и дорогие направления, эксперты советуют обратить внимание на менее раскрученные, но чрезвычайно колоритные локации.

Видео дня

Одной из таких жемчужин является румынский город Брашов, который известен своей уютной атмосферой и богатой историей. Туристический блог Wanderlust Storytellers характеризует этот уголок Европы как идеальное место для тех, кто ценит аутентичность и комфорт. Здесь можно часами гулять по старинным улочкам, наслаждаясь видами, которые еще не успели заполнить миллионы посетителей, пишет Daily Express.

Архитектурные сокровища и панорамные пейзажи

Брашов поражает путешественников своей эстетикой: разноцветные фасады исторических зданий создают неповторимый ансамбль, который хочется рассматривать без остановки. Одной из главных достопримечательностей города является Черная церковь — величественный готический собор, возведенный еще в XIV веке.

Свое необычное название храм получил после масштабного пожара 1689 года, который оставил темный след на его стенах, добавив зданию мистического шарма. Сердцем старого города остается площадь Рады, где жизнь течет размеренно, а вокруг расположено множество уютных кафе и ресторанов на любой вкус.

Для тех, кто желает увидеть Брашов с высоты птичьего полета, обязательным пунктом программы является подъем на гору Тампа. Туристы могут воспользоваться современной канатной дорогой, которая быстро доставит их к смотровой площадке с невероятной панорамой. Более активные гости города выбирают пешеходные маршруты к вершине, что позволяет совместить физическую нагрузку с любованием природой. Отзывы на Tripadvisor подтверждают, что усилия стоят того, ведь виды сверху открываются просто захватывающие.

Доступность и логистика путешествия

Одним из самых весомых преимуществ отдыха в Брашове является его бюджетность по сравнению с западноевропейскими курортами. Например, бокал местного пива обойдется всего в 13 румынских леев (1200 грн), что делает вечерние посиделки в ресторанах очень приятными для кошелька. Посетители отмечают, что атмосфера здесь значительно спокойнее, а сервис остается на высоком уровне. Это позволяет сосредоточиться на отдыхе, а не на борьбе за свободный столик или место в очереди в музей.

Добраться до этой трансильванской сказки достаточно просто, несмотря на ее расположение в горах. Самый удобный путь пролегает через столицу Румынии – Бухарест, куда прибывает большинство международных авиарейсов. Из аэропорта в Брашов можно доехать на поезде, автобусе или арендованном автомобиле, наслаждаясь живописными пейзажами по дороге. Трансфер непосредственно к дверям отеля будет стоить примерно 20-25 евро (1000-1300 грн), что является вполне приемлемой ценой за комфортное начало отпуска.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.