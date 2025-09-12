Карпатский регион назвали "туристическим магнитом". Какие села стали лидерами
По прохождению летнего сезона, Государственное агентство развития туризма в Украине (ГАРТ), проанализировала популярность направлений для отдыха, сравнив статистические и финансовые цифры пополнения туристического бюджета. Ни для кого не стало сюрпризом, что Карпатский регион в лидерах последние годы. Однако, очень интересными были цифры внутри региона.
Среди самых популярных направлений региона оказались:
- Буковель;
- Яблуница;
- Вороненко;
- Быстрица;
- Яремче;
- Ворохта;
- Трускавец;
- Сходница.
Анализ был проведен, как по данным Укрзализныци, так и по поступлениям в госбюджет:
- Львовщина — 33 млн грн, из них Трускавец 5 млн и Сходница более 3,5 млн;
- Ивано-Франковская область — 27 млн грн, из них Поляницкая община — около 19 млн грн;
- Закарпатская область — более 15 млн.
До этого агентство напомнило о заслуженных международных наградах, которые получили два самых живописных поселка прошлого года — Урич и Ворохта. Они были включены в список лучших, в конкурсе "Best Tourism Villages". Было отмечено красоту, сохранение культурного наследия, а также устойчивое развитие туризма.
Мы выбрали для вас одного из лидеров, чтобы познакомить с разнообразием отдыха в Карпатах.
Отдых в Быстрице
Туристический поселок Быстрица, как и любая локация в Карпатах подарит живописные пейзажи и много маршрутов для пеших походов. Однако, местность имеет свои уникальные природные и рукотворные аттракции, на которые стоит обратить внимание:
- Водопад Салатручиль;
- Водопад Черницкий; Водопад Черницкий;
- Дендропарк "Высокогорный;
- Минеральный источник с сероводородной водой;
- Природный заповедник "Горганы";
- Деревянная церковь св. Юрия Победоносца.
Инфраструктура в поселке средне–туристическая. Вы можете выбрать отель с баром и сауной или рассмотреть варианты частных усадеб, пользуясь услугами местных магазинов.
Усадьба "Возле звора"
Деревянные усадьбы имеют свою атмосферность и колорит в Карпатском регионе. Это об экологичности, единении с природой и дыханием "полной грудью". Деревянная мебель в интерьере добавляют еще большего уюта и настраивают на релакс–отдых. С гостеприимными хозяевами можно договориться о питании и посоветоваться относительно экскурсий и направлений для прогулок.
Усадьба "Любава"
Комплекс состоит из нескольких двухэтажных коттеджей и двухэтажного дома на 15 человек. Дома обустроены под "капсульный" отдых и возможность самостоятельного питания. Среди дополнительных услуг можно заказать кейтеринг, сауну, присмотр за детьми и трансфер к подъемникам и аттракционам.
Отель "Водограй"
Городской отель может разместить до 22 человек. Здесь присутствуют, как двухместные номера, так и вариации на 6 человек. На территории работает колыба, бильярдная, баня и прачечная. В общем отель работает больше, как хостел: совместный санузел на 3 номера, душ и умывальник. Те, кто ищут бюджетное жилье в Быстрице выбирают "Водограй", делая акцент на активном отдыхе, а не на наличии лаунж–зон или современных развлечений.
