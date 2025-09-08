Если вы вдруг оказались в Ровно на уикенд, не пропустите это

Современный, исторический, романтический город Ровно может найти занятие по душе каждому туристу. Это многогранная и очень разнообразная локация для отдыха, вмещающая среди древних отреставрированных зданий современные развлечения, услуги и возможности для проведения времени. Но есть то, что пропускать не стоит, если хотите проникнуться атмосферой и понять "душу" города, длиной с реку Устье.

Музей янтаря

Уникальные месторождения янтаря разбросаны по Полесью. Однако, именно в Ровно они собираются воедино, чтобы начать свое путешествие по Украине и миру. Некоторым экспонатам музея, как диск–амулет, исполнилось более 2,5 тыс. лет, а некоторым и 40 млн лет. В такие цифры трудно поверить, пока не увидишь янтарные "горячие" переливы собственными глазами. От миниатюрных деревьев на счастье до величественных парусных кораблей, от картин из янтарной крошки до элегантных желто-коричневых украшений – вас будет удивлять все от уникальности полудрагоценного камня до "золотых рук" умельцев, превращающих камни в шедевры.

Отдельным звеном среди залов находится выставка насекомых, которые когда–то навсегда застыли в "жидком янтаре", чтобы дойти до нашей эпохи. Ну и, наконец, вы можете рассмотреть великана, весом около 2 кг, который ранее был спрятан от рядовых туристов, а сейчас, он в общем доступе.

Музею едва исполнилось 15 лет, но он уже стал визитной карточкой и гордостью Ровно. В нем выставляются коллекции и работы известных мастеров, как Андрей Курило, семья Казаков и других.

Подземелье

Ходы под городом – это всегда жутковато, немного таинственно и интересно. От одной мысли, что зайти можно в одном районе, а выйти в другом, представляешь себя шпионом или агентом. Эти подземные тоннели были обнаружены всего 6 лет назад, когда на территории известного парка Шевченко провалился кусок асфальта. Как будто мир хотел, чтобы секрет наконец был раскрыт.

Во время раскопок было найдено много артефактов, которые можно увидеть в зале с подсвеченной экспозицией. Сегодня под землей проводятся экскурсии, квесты и VR–игры, поэтому прогулка понравится в любом–возрасте.

Органный зал

В Костеле Святого Антония можно окунуться в звуки органной музыки и насладиться удивительной вибрацией, которая образуется в теле и касается глубин души. Ровенская филармония известна мастерством и виртуозностью своих преподавателей и учеников. Расписание всегда можно посмотреть на платформах в интернете, поэтому, если вы в это время в городе, позвольте слуху насладиться.

Скалодром "Казак"

Прогуливаясь по парку Юбилейному, сложно обойти огромный скалодром в форме головы казака. Это единственная в мире тренировочная платформа с такой формой. На ее вершине есть небольшая смотровая площадка для тех, кто достиг цели. Возле скалодрома часто проводятся перформансы и концерты, которые также могут стать частью вашей прогулки.

Кофейня "Оселя"

Почему именно эта кофейня? Потому что только здесь сможете проглотить известные достопримечательности города в буквальном смысле, что правда, в исполнении лучших кондитеров. Заведение работает, как сувенирная лавка, где продаются работы местных мастеров из кожи, дерева, керамики и на холсте.

