О каких озерах в Киеве вы могли и не слышать, а они просто "под боком"

Если взглянуть на карту Киева, синих "пятен" и "пятнышек" очень много в центре. Но, увеличивая масштаб, оказывается, что большое количество маленьких красивых водоемов можно найти на правом и левом берегах. Они пригодятся, как для пикника на выходных, так и для живописной осенней фотосессии и кадра в стиле "пром–лук".

Видео дня

Озеро Андреевское — Оболонь

У водоема сразу несколько названий, вы могли слышать про озеро Богатырское, или Пожарное. Последнее прижилось, благодаря близкому расположению пожарной части. Берега имеют кардинально разный вид. С одной стороны, высотки и городские пляжи, с другой заросли и промышленная застройка. Его внешняя привлекательность контрастирует с внутренней. Этот городской оазис относится к IV — V степеням загрязнения. А после истории со сливом нефтепродуктов в 2024 году и рыбалка стала невозможной. Поэтому, летние купания здесь довольно опасны. А вот уютный пикник на пляже или длинная, немного мистическая, прогулка, с интересными ракурсами и кадрами, может утешить будни ранней осени. Если хотите получить картинку в стиле "пост–апок mood" (как после апокалипсиса) дождитесь ноября или декабря.

Озеро Редькино (Министерское) — Оболонский район

Министерка более популярная локация, особенно во время летней жары. Водоем считается одним из самых чистых и привлекает своими песчаными пляжами. Оазис искусственный, хотя увидев его объемы, трудно в такое поверить: глубина до 14 метров, а площадь 0,46 км². Сейчас озеро питают подземные источники, поэтому, даже в жару вода не цветет, сохраняя прохладу.

В течение года на водоеме собираются рыбаки, здесь можно поймать: амура, толстолобика, чечугу, щуку и карпа. А на Крещение здесь проводятся традиционные купания. Озеро граничит с лесной частью Пущи–Водицы, поэтому гулять здесь можно долго и приятно.

Озеро Витовец — Дарница

Рядом с прудом Заплавное, расположился водоем на 80 га. Жители района любят водную локацию в любое–время года. Здесь и летние шашлыки и зимняя рыбалка, и прогулки на каждые выходные. Однако, популярность сыграла с местом злую шутку и уже посреди лета 2025 неравнодушные начали бить тревогу, возмущаясь количеством мусора, который распространяется берегами и водой. Местные жители, которые участвуют в сборе мусора после выходных призвали местные органы установить таблички с надписью: "За вами наблюдают ведьмы", или "Заминировано".

Местность вокруг водоема очень живописная. Можно найти место для уединения и уютного отдыха семьей, много замечательных ракурсов для фотосессии с хорошей природной фотозоной, просто посидеть в раздумьях на песчаном пляже или устроиться на гамачке с книгой, ловя последние теплые дни.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о: что обязательно посмотреть в Ровно, имея день или уикенд и хороший маршрут для изучения фигуры Богдана Хмельницкого.