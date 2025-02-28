Город выходного дня: что посмотреть в Александрии

Хотите разнообразить выходные и ищете как можно интересно провести свой досуг? Сегодня рассказываем о месте, где каждый турист может отдохнуть душой и узнать что-то новое. Так с чего же начать путешествие – читайте ниже.

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Александрийский театр

Был действующим с конца XIX – в начале и середине XX веков. Сегодня здесь располагается Городской дворец культуры.

Театр возник в 1880-х годах. Сначала это было складское помещение. Со временем, благодаря одному купцу, который в 1902-м осуществил полную реконструкцию, театр приобрел современный вид.

Во время реконструкции особое внимание уделили акустике. Стены соорудили из полого кирпича, заложили наклонный пол и потолок, а также сделали закругленные углы стен. Кроме того, расширили сцену, провели электрическое освещение и построили фойе.

За воспоминаниями писателя Марка Кропивницкого, в 1870-х Александрию считали одним из немногих городов Украины, где ставили спектакли украинского репертуара в исполнении театральных трупп аматоров.

Александрийский краеведческий музей

Здание было основано в 1967 году. Инициаторами создания стали поклонники истории родного края, которые собрали тысячи экспонатов.

Некоторое время здесь собирались местные художники. После разместили клуб "В мире прекрасного".

С 1991-го сооружение стало городским музеем коммунальной собственности.

Сегодня здесь обустроили отделы истории, природы и этнографии, где хранятся более 15 тысяч предметов основного фонда.

Туристы могут увидеть палеонтологические и археологические находки, образцы оружия, вещи космонавтов, ордена, медали, альбомы, книги и т.д.

Дом Пищевича

Здание построили в начале XX века для политика, занимавшего с 1903 по 1917 годы должность главы Александрийского уездного земства.

В 1919-1920-х здесь проводились собрания военно-революционного комитета города. Кроме этого в доме располагались разные учреждения: от райпарткома до кабинета политпросвета, городского комитета комсомола и даже Украинского общества охраны памятников истории и культуры.

После "Перестройки" в доме находилась коммунальная жилищная контора, а с 2003-го здание арендует частное предприятие, которое обустроило здесь места общепита и отдыха "Дом Пищевича".

Морозовский угольный разрез

Располагается примерно в 15 километрах от Александрии вблизи поселка Пантаевка.

Аттракция работала с 1970 по 2009 годы. Здесь добывалось около 10 миллионов тонн горючего ископаемого. А на производстве работало 15 тысяч человек.

Сегодня на месте разреза находится затопленный грунтовыми водами карьер в форме буквы "Г". А еще до сих пор стоит заброшенная техника.

Также его считают одним из самых интересных объектов для экстремального промышленного туризма в Украине.

Большая шахматная доска

Находится на Соборной улице. Там обустроили современную шахматную площадку с коваными фигурами из металла с высотой до одного метра .

Рядом также установили беседку со столами и лавочками для комфортной игры.

Храм Иосифа Обручника

Располагается в селе Березовка Кировоградской области примерно в 10 километрах от Александрии.

Первую деревянную церковь заложили в 1792 году. В 1901 здесь достроили каменную святыню с колокольней.

Храм отличается выразительным византизмом.

Откройте для себя Александрию! Побывайте в городе на выходных!

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