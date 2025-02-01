Под ледом: лучшие места в Украине для зимней рыбалки

С декабря по февраль покрытые льдом реки и озера превращаются в настоящий рай для рыбаков, которые готовы испытать свои силы в непростых условиях. Тем не менее, такой вид досуга в значительной степени зависит от правильного выбора места. Так где же можно найти настоящие рыбные сокровища – рассказываем ниже.

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Киевское водохранилище

Располагается на реке Днепр от Вышгорода до села Днепрово. Искусственный водоем был создан в 1964-1966 годах. В него впадают реки Тетерев, Ирпень и Припять.

Строительство водохранилища способствовало не только улучшению условий для судоходства, но и создало многофункциональный водный объект, который используется для гидроэнергетики и водоснабжения. А также для развития рыбного хозяйства и организации отдыха.

Опытные рыбаки хорошо знают эту локацию. Здесь часто можно поймать щуку, судака и окуня. Благодаря оживленному водному режиму, рыба здесь активна даже при низких температурах.

Каневское водохранилище

Располагается в каскаде на Днепре частично в Киевской и Черкасской областях. Аттракцию создали в течение 1974-1976 годов. Она простирается более чем на 123 километра. В водохранилище впадают реки Стугна и Трубеж.

Чаще всего сюда приезжают "охотники" за белой рыбой. Также можно поймать леща, плотву и густеру. Прежде всего рекомендуем искать глубокие места, где обычно концентрируются трофеи. Во-вторых, не пренебрегайте прикормкой – это значительно повысит шансы на успешную "охоту".

Десна

Река охватывает Сумскую, Черниговскую и Киевскую области. Средняя глубина водоема достигает 2-4 метров, максимальная – 17.

В ней обитают более 35 видов рыб, в том числе: карась, чечуга, плотва, карп, сом, вьюн и лещ.

Прекрасное место для рыбалки – в окрестностях Вышгорода. Здесь, как правило, наблюдается активный клев окуня, щуки и судака. Советуем искать хищные трофеи у обрывов и ям, где они чаще всего устраивают "засаду".

Кременчугское водохранилище

Располагается на реке Днепр в Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях. Искусственный водоем заполнили в 1959-1961 годах. Он простирается на 185 километров.

С конца декабря по начало марта водохранилище покрывается крепким льдом. В течение этого периода толщина ледяного покрова может достигать от 50 до 80 сантиметров.

Здесь водится около 50 видов рыб, в том числе: лещ, судак, карп, плотва, карась, карп и тюлька.

Днестровское водохранилище

Располагается на реке Днестр в Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях. Его создали в 1981–1987 годах. Глубина водоема может достигать 20 метров.

С 1988 года здесь начали осуществлять экологические попуски воды, чтобы создать благоприятные условия для размножения рыб, птиц и других водных организмов.

Средняя толщина льда зимой составляет примерно 20 сантиметров. В водохранилище водятся лещ, карп, окунь, карась серебристый, щука, белый амур, судак и т.д.

Шацкие озера

Находятся в северо-западной части Ковельского района Волынской области среди лесных массивов.

В водоемах водятся угорь, окунь, щука, лещ, карась, карп, сом и т.д.

С 1 ноября до начала весенне-летнего нерестового запрета действует запрет на лов рыбы в зимовальных ямах.

Конкретные места определяются и публикуются Шацким национальным природным парком. Обычно речь идет о Свитязе, Пулемецком, Луках, Перемуте, Люцимере, Черном Большом и Крымном.

Берите удочки, буры и теплую одежду – и айда на лед! Зимняя рыбалка ждет вас!

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