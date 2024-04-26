'Город на уикенд': какие локации посетить в Ивано-Франковске

Для многих этот регион ассоциируется с горнолыжными курортами. Но на самом деле культурному центру Прикарпатья тоже есть чем удивить туристов. Куда сходить и что посмотреть читайте дальше.

Городская Ратуша

В нашем государстве таких смотровых башен множество. Они есть почти в каждом городе на западе Украины. Но эта особенная. Сооружение перестраивали 4 раза, в последний раз – в 1935 году. Новую конструкцию построили поляки. Тогда неожиданно среди других застроек выросла башня в стиле конструктивизма. И именно эта деталь сделала ее знаменитой. Для справки: манера исполнения совсем нехарактерна для построек такого типа.

Раньше внутри Ратуши располагался городской магистрат, ныне Краеведческий музей. Здесь собраны предметы быта украинцев из разных уголков Прикарпатья. Есть экспозиции, посвященные нумизматике, археологии, этнографии, палеонтологии и т.д.

Сквер Мицкевича

Весной следует сразу направляться сюда. Когда-то здесь размещалась обычная и не побоимся этого слова неприметная площадь. Но со временем все изменилось.

Здесь можно просто посидеть, наслаждаться весенним ароматом и выпить кофе. Конечно, не забудьте рассмотреть шедевры архитектуры. А именно: монумент Мицкевичу и фасад областной музыкальной филармонии.

Интересно, что польский поэт ни разу не приезжал в Ивано-Франковск. Но здесь его уважают и любят. Поэтому известную фигуру изготовили не из обыкновенного камня, а из мрамора. Кстати, в теплую пору в сквере постоянно организуют артинсталляции.

Крепостная галерея "Бастион"

Ранее на этом месте возвышалась крепость, которая защищала город от врагов, а сейчас находится выставка картин. Архитекторам удалось воплотить замысел в реальность. Они хорошо сочетали остатки оборонного сооружения с новым комплексом. Кажется, что никто и не вносил коррективы.

Бастион включает не только галерею. На территории расположены разнообразные кафе, магазины сувениров, одежды и духов, а также простор современного искусства "Арт на Мур".

Стометровка

Посещая город весной, больше прогуливайтесь уютными аллеями. Чтобы лучше познакомиться с Ивано-Франковском, отправляйтесь на центральную улицу. Сотка (так еще ее называют) имеет протяженность далеко не сто метров. Существует несколько теорий, почему ее так прозвали.

По одной из версий ранее артерия служила только для проезда, но в начале 80-х ее перекрыли и сделать пешеходной. Но не полностью. Для людей выделили маленький клочок. Отсюда и повелось – Стометровка.

К Сотке ведут все дороги. Слава к ней пришла еще при Советском Союзе. Здесь возводили элитные отели, рестораны, магазины и т.д.

Дворец Потоцких

К сожалению, памятка сохранилась до наших дней только фрагментированно. Восстановить аутентичный вид слишком сложно. Ведь даже не осталось ни одного эскиза замка. К тому же, местные власти не спешат приступать к реставрационным работам. Но все равно она стоит вашего внимания.

Сооружение спроектировано в стиле "палаццо ин крепость". Ранее по периметру здания размещались бастионы, но потом укрепление снесли. Тогда же засыпали рвы и разобрали валы. Так в один момент форпост, выдерживавший набеги захватчиков, утратил оборонительную способность.

Волчинецкие горы

Конечно, это не Говерла, но отсюда открывается не менее привлекательный вид. Особенно здесь хорошо вечером, когда Ивано-Франковск начинает мерцать тысячами огоньков.

Теперь это не просто холм, а настоящая зона отдыха. В пределах городского проекта здесь построили беседки и качели для детей.

Кстати, в ясную погоду отсюда можно увидеть восемь вершин Карпатских гор.

Городское озеро

Водоем еще называют Станиславским морем. Весной здесь по-особому хорошо. В этот период можно арендовать катамаран и кататься до островка Любви. А если напрягать мышцы лень, то просто пройдитесь по мосту. Незабываемых впечатлений останется не меньше.

Ивано-Франковск – прекрасный и вдохновляющий. Сюда следует приехать не на один день. Но если времени маловато — планируйте путешествие хотя бы на уикенд.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о живописных курортах Ивано-Франковской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!