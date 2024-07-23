Где снимали Бриджертонов: путешествуем по следам самой известной киносемьи года

"Дорогой читатель", сегодня мы отправляемся в путешествие по таинственным локациям известной киноленты. В каком доме жили главные герои и где была резиденция королевы – читайте ниже.

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Halton House, Лондон

Здесь проживала семья Бриджертонов. Все их утренние встречи и чаепития снимались в Бакингемширском доме. Известный парадный зал и лестницу имения построили между 1880-1883 годами. Впоследствии его внесли в Список Национального наследия Англии.

Между тем, во время строительства дом подверглась критике политическая элита. Племянник маркизы Солсбери (титул перства Великобритании) описал его как "сочетание французского замка и игрового дома". А один из секретарей государственного политика Уильяма Гладстона назвал дом "преувеличенным кошмаром".

Сейчас Halton House стал главным сооружением в известном сериале от Netflix.

Ranger's House, Лондон

Георгианский особняк располагается в районе Блэкхита с видом прямо на Гринвич парк. Именно он стал внешним "лицом" дома Бриджертонов. В 12 комнатах здания находится 700 экспонатов художественной коллекции Warnher. Здесь можно найти ювелирные изделия эпохи Возрождения, гобелены, мебель, фарфор и т.д.

Королевский полумесяц, Бат

Здесь снимали внешние кадры дома Фезерингтона. На жилой улице находится 30 домов. Ее спроектировал архитектор Джон Вуд-младший. Квартал был построен в период с 1767 по 1774 годы. Кстати, бульвар находится под охраной и пользуется исключительным интересом для туристов. На протяжении нескольких лет здесь проживали разные знаменитости. Сегодня на территории действуют гостиница и музей, а некоторые помещения используют как офисные и многоквартирные.

Hatfield House, Гетфилд

Родовое имение графов и маркизов Солсбери. Дом находится в городе Гетфилд. Интерьер усадьбы исполнил роль дома семьи Фезерингтона. Здесь Пенелопа выглядывала своего любимого Колина из окна. Резиденцию построили в 1497 году, а сады вокруг нее считают старейшими в Великобритании.

Pitzhanger Manor, Лондон

Известный как загородный дом Кауперов. Здесь снимали напряженную сцену разговора Кресиды с Элоизой. На самом деле это здание стало известно через архитектора сэра Джона Соана. Он хотел, чтобы это было семейное пространство для приема гостей. Усадьбу построили между 1800 и 1804 годами.

Blenheim Palace, Вудсток

Финальную сцену третьего сезона снимали в монументальном дворце за городом. Его соорудили между 1705 и 1722 годами. Кстати, в 1987 году резиденцию занесли в список мирового наследия ЮНЕСКО. Не поверите, но культурную памятку назначили как награду для Джона Черчилля от народа за победы герцога в войне против французов и баварцев.

Lancaster House, Вестминстер

Съемочная площадка для покоев королевы Шарлотты. А еще гостиная и ювелирная комната. Государственное учреждение расположено в торговом центре в районе Сент-Джеймс. Дом славится роскошными интерьерами и винными подвалами. Сейчас территорию используют для дипломатических приемов, связанных с вопросами Министерства иностранных дел.

Замок Говард, Йорк

В первом сезоне зрители наблюдали за историей страстной любви герцога Гастингса и Дафни Бриджертон. После женитьбы дворец стал их семейным домом.

Сооружение находится на севере в графстве Йоркшир. На территории располагается величественный центральный корпус и два боковых павильона. В последний период строительства возле здания построили баню с куполом, которую позаимствовали из Гринвицкого госпиталя.

Holburne Museum, Бат

Расположен в районе Сидней и является первой публичной художественной галереей города. Памятник архитектуры считается домом для изобразительного и декоративного искусства. Тут часто проводятся выставки, музыкальные выступления, лекции и творческие мастерские. А еще здесь есть книжный магазин и кафе. Здание в сериале стало имением леди Данбери.

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