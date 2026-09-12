Где самые лучшие бары в Европе: названы топ 5

Европа известна не только классическими пабами и коктейльными барами, но и заведениями, которые сами по себе могут стать туристической достопримечательностью. В список самых интересных вошли места с причудливыми интерьерами, художественным прошлым, необычными напитками и уютной атмосферой.

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Среди них есть бывшие промышленные помещения, старинные особняки и бары, напоминающие музеи или театральные декорации. Рейтинг от Daily Mail показывает, что ради ярких гастрономических и культурных впечатлений путешественникам стоит заглянуть не только в самые известные европейские столицы.

Szimpla Kert, Будапешт

Первое место занял Szimpla Kert – один из самых известных представителей концепции так называемых руин-баров Будапешта. Заведение расположено в помещении с большим внутренним двориком и необычным оформлением, где сочетаются граффити, старые автомобили, растения и многочисленные уютные уголки.

Атмосфера здесь значительно отличается от традиционного бара. Пространство больше напоминает творческую площадку, где посетители могут не только отдохнуть, но и посетить культурные мероприятия.

По воскресеньям Szimpla Kert проводит фермерский рынок с народной музыкой, художественными мероприятиями и кинопоказами. Посетители могут приобрести свежие продукты и попробовать местные деликатесы.

Retsins Lucifernum, Брюгге

Второе место занял Retsins Lucifernum в бельгийском Брюгге. Это заведение подойдет тем, кто ищет не стандартный вечер в баре, а по-настоящему необычный опыт.

Гостей встречают в старинном особняке, наполненном готическими элементами и антикварными предметами. После этого можно пройти в бар и садовый дворик, которые продолжают общую причудливую концепцию заведения.

Пространство имеет достаточно камерный формат: одновременно здесь могут находиться не более 20 гостей. Благодаря этому посещение больше напоминает путешествие в вымышленный мир, чем обычный поход в бар.

La Fleur en Papier Doré, Брюссель

Третье место занял La Fleur en Papier Doré – атмосферное заведение в Брюсселе, сохранившее дух ушедшей эпохи. Стены этого необычного кафе-бара украшены многочисленными фотографиями и предметами, напоминающими о его культурном прошлом.

В свое время заведение было местом встреч бельгийских сюрреалистов, что придало ему особый художественный статус. Среди его посетителей упоминаются представители сюрреалистического движения, в частности Рене Магритт.

Сегодня здесь можно провести вечер в уютной обстановке на деревянных скамейках, послушать живую музыку и попробовать бельгийские сорта пива. Сочетание истории, искусства и непринужденной атмосферы делает заведение одним из самых интересных в столице Бельгии.

Goupil Le Fol, Брюссель

Еще одно брюссельское заведение в рейтинге – Goupil Le Fol. Снаружи оно может показаться вполне обычным, однако его настоящая атмосфера раскрывается только после входа.

Посетители проходят по узкому темному коридору, где можно увидеть старый музыкальный автомат, книги, портреты и различные декоративные предметы. В конце этого своеобразного туннеля расположен небольшой бар, оформленный в стиле джазовых заведений.

Здесь подают бельгийское пиво, но главной особенностью меню являются фруктовые вина. Их дополняют нотками черной смородины и коньяка, что делает заведение интересным вариантом для тех, кто хочет попробовать что-то необычное.

Zlatna Ribica, Сараево

Пятое место заняла Zlatna Ribica в Сараево. Название заведения переводится как "Золотая рыбка", а его интерьер полностью соответствует эксцентричной концепции.

Пространство буквально заполнено антикварными вещами, разнообразными приборами, аквариумами с золотыми рыбками и декоративными абажурами. Даже санузлы здесь оформлены необычно: в них установлены старые черно-белые телевизоры, на которых показывают документальные кадры с животными.

Бар расположен не в самом очевидном туристическом месте, поэтому его легко не заметить во время обычной прогулки по Сараеву. В то же время именно удаленность от типичных туристических маршрутов является частью его привлекательности.

Эта пятерка демонстрирует, насколько разнообразной может быть барная культура Европы. Одни заведения привлекают историей и искусством, другие – причудливыми интерьерами или необычной концепцией. Поэтому для путешественников, желающих выйти за пределы стандартных туристических маршрутов, такие места могут стать отдельной частью путешествия.

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