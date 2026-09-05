Куда можно поехать даже в октябре: острова с длительным пляжным сезоном

Лето подходит к концу, и вместе с ним мы прощаемся и с пляжным сезоном. Однако не вся Европа забывает о морском отдыхе до следующей весны – 4 прекрасных солнечных острова еще долго будут принимать гостей, желающих окунуться в морские волны и позагорать.

Видео дня

Подборку таких европейских направлений собрал "24 канал". Купаться здесь можно как минимум до середины октября, а порой даже и дольше.

Канарские острова

На Канарских островах море в течение большей части года остается достаточно теплым для комфортного купания. В январе температура воды держится на уровне 19,3-20,4 градуса, а в феврале и марте составляет примерно 18,5-19,7 градуса. В это время вода кажется прохладной для купания.

В мае море снова прогревается до 19,5-20,4 градуса, а с июня температура уже превышает 20 градусов. Самыми теплыми морские воды на Канарских островах становятся в сентябре – от 22,6 до 24 градусов. В октябре море по-прежнему сохраняет высокую температуру – более 22,5-23,8 градуса, а в ноябре вода охлаждается до 21,1-22,5 градуса.

На Тенерифе, Гран-Канарии и Гомере период, наиболее подходящий для купания, длится с июня по ноябрь. На Ла-Пальме комфортно купаться можно даже в декабре.

Кипр

Кипр также позволяет наслаждаться пляжным сезоном значительно дольше, чем во многих других европейских направлениях. Теплый период здесь длится примерно с середины мая до середины октября, а в сентябре и октябре погода по-прежнему преимущественно солнечная и очень приятная для купания.

Даже в середине ноября на острове порой сохраняется почти летняя атмосфера, поэтому в море все еще можно купаться. Впрочем, в зимний период лучше отдать предпочтение осмотру достопримечательностей и не забыть о тёплой одежде.

Мальта

На Мальте купальный сезон обычно длится с мая по октябрь. В мае средняя температура морской воды составляет 19 градусов, в июне – около 22 градусов, а в июле и августе море нагревается до 26-27 градусов. В начале осени вода у мальтийских берегов остается очень теплой – около 26 градусов, а в октябре ее температура держится на отметке примерно 24 градуса.

Таким образом, осенние месяцы на Мальте также хорошо подходят для отдыха у моря. В конце сезона погода становится более мягкой и ветреной, а зимой условия для купания уже не считаются комфортными.

Мадейра

На Мадейре наиболее благоприятными для купания считаются июль, август, сентябрь, октябрь и ноябрь. В июле температура морской воды в среднем составляет 21,7-21,9 градуса, а в августе этот показатель поднимается до 22,8-23,3 градуса. Наивысшей отметки вода достигает в сентябре – более 23,3-23,8 градуса.

В октябре море еще остается теплым: температура колеблется в пределах 22,8-23,2 градуса. В ноябре вода остывает до 21,4-21,6 градуса. В декабре температура уже снижается до 19,5-20 градусов, из-за чего купание становится прохладным.

Поэтому для тех, кто хочет продлить пляжный сезон как можно дольше, из этой четверки лучше всего подойдут Канарские острова. Здесь комфортная для купания температура воды сохраняется до ноября, а на Ла-Пальме – даже до декабря. Кипр также позволяет отдыхать у моря до поздней осени, тогда как на Мальте и Мадейре купальный сезон заканчивается раньше.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где хорошо отдохнуть осенью в континентальной Европе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.