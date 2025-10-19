Где расположены лучшие виноградники в Европе: топ удивительных мест
Европа – континент винной культуры. От солнечных холмов Испании до долин Португалии, от прованских лавандовых полей до греческих островов – здесь рождаются вина, ставшие легендами.
Эксперты собрали впечатляющие места, где стоит побывать каждому ценителю винодельческого искусства. Португалия угощает портвейном и солнцем, Франция – розовыми мечтами, Испания – страстью, а Греция – теплом истории. Путешествуя, можно не только открывать новые вкусы, но и понять: вино – это не просто напиток, а часть культуры.
Порту, Португалия
Город Порту расположен у устья реки Дору – это сердце португальского виноделия и родина знаменитого портвейна. Старый город с узкими улочками, каменными домами и старинными тавернами создает неповторимую атмосферу.
Перейдя через мост Дом Луиша І, можно попасть в Вила-Нова-де-Гая, где десятки исторических винных погребов хранят и выдерживают портвейн. В комплексе WOW Porto действуют интерактивные музеи, дегустационные залы и террасы с видом на Дору.
Что попробовать: белый портвейн с тоником – классический португальский аперитив.
Прованс, Франция
Прованс – это символ французской легкости, ароматов трав и роскошных розовых вин. Бескрайние виноградники, оливковые рощи и лавандовые поля тянутся к побережью Средиземного моря.
Местные винодельни, в частности Maison Mirabeau, предлагают гостям проживание в фермерских поместьях, где можно окунуться в ритм виноградников, посетить дегустации и насладиться сельской гастрономией.
Что попробовать: классическое розовое вино – легкое, ароматное, с фруктовыми нотами.
Крит, Греция
Остров Крит – один из древнейших центров виноделия в мире. Вино здесь делали еще 5 тысяч лет назад. Сегодня это направление, которое сочетает древние традиции, современные технологии и уникальные автохтонные сорта винограда.
Семейная винодельня Lyrarakis вблизи Ираклиона известна тем, что возродила редкие критские сорта, которые когда-то почти исчезли. Здесь можно заказать дегустацию прямо среди оливковых деревьев или пикник с корзиной местных деликатесов.
Что попробовать: вино Dafni с ароматами лавровых листьев, розмарина и цитрусовых.
Херес, Испания
Город Херес-де-ла-Фронтера – легендарная родина хереса. Здесь расположены исторические бодеги – винодельни, где херес вызревает в огромных подземных хранилищах.
Обязательно посетите Tabanco El Pasaje, где по вечерам звучит фламенко, и прибрежный городок Санлукар-де-Баррамеда, где производят тончайшую разновидность хереса – мансанилью.
Что попробовать: Manzanilla en rama – херес, разлитый прямо из бочки, с ярким солоноватым послевкусием.
Риоха, Испания
Риоха – самый известный винодельческий регион Испании. Его холмы, обсаженные виноградниками, окружают древние монастыри и средневековые городки.
Столица региона, Логроньо, славится гастрономией и винами, которые экспортируются во весь мир. Здесь можно посетить Bodegas Muga, подняться на воздушном шаре над долинами и увидеть Риоху во всей красе.
Что попробовать: не только красные, но и выдержанные белые вина Риохи – Marques de Murrieta, Viña Tondonia, Cosme Palacio.
