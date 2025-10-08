Дешево, но невероятно красиво: названо удачное направление для осеннего путешествия

Если вы мечтаете о бюджетном отдыхе у моря, вкусной кухне и прогулках по узким улочкам без толп, стоит обратить внимание на Будву, что в Черногории. Этот древний город на берегу Адриатики попал в список самых дешевых курортов Средиземноморья осенью 2025 года, по результатам исследования авиакомпании EasyJet.

Будва – жемчужина Адриатики, где соединились старинная архитектура и современный курортный дух. Эксперты рассказали, что стоит увидеть в этом городе.

Будва стала вторым самым дешевым пляжным направлением в Европе этой осенью – уступив лишь болгарскому Несебру, который омывает Черное море. Поэтому Будва – самый доступный средиземноморский курорт.

По подсчетам EasyJet:

ужин из трех блюд стоит около 40 долларов,

бокал пива – менее 2 долларов,

ночь в отеле у моря – от 60 долларов.

Для осеннего отдыха у теплого моря – это настоящая находка.

Сердце Будвы – Старый город (Stari Grad), окутанный узкими улочками, каменными домиками и уютными внутренними двориками/

Над городом возвышается Будванская цитадель – историческая крепость с видом на залив. Рядом – церковь Святого Иоанна, возведенная еще в VII веке, и Площадь поэтов, ставшая излюбленным местом музыкантов и художников. Будва компактная, но полна жизни: днем здесь раздается колокол с башни, а вечером – джаз из маленьких баров.

За стенами Старого города начинается длинная набережная с ресторанами, лодками и видом на знаменитую скульптуру Балерины – один из символов Будвы.

Далее простирается пляж Могрен, живописная бухта с галькой и чистой водой, а чуть дальше – популярный Яз, где можно посидеть в пляжных барах или попробовать морепродукты в ресторане Poseidon: тарелка пасты с мидиями и пиво обойдутся примерно в 18 долларов.

Самый большой и удобный – Славянский пляж, почти километр мягкой гальки, спокойное море и семейная атмосфера. Даже осенью вода здесь остается приятно теплой.

Осенью Будва радует мягким средиземноморским климатом: днем около 22°C, ночью – 13°C, время от времени возможны короткие дожди, но солнца хватает для прогулок и даже короткого купания.

Удобнее всего лететь в Дубровник (Хорватия) – это всего 2 часа езды (примерно 90 км) от Будвы.

