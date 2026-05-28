Где расположен самый длинный мост в мире: ехать придется более 40 минут

Самый длинный морской мостово-туннельный переход в мире расположен в Китае и соединяет Гонконг, Чжухай и Макао. Речь идет о мосте Гонконг-Чжухай-Макао, который протянулся примерно на 55 км через дельту Сицзян.

Это масштабное сооружение состоит не только из мостов, но и из подводного тоннеля, искусственных островов и подъездных дорог. Благодаря ему путь между ключевыми городами региона сократился до примерно 40 минут, информирует Mirror.

Мост Гонконг-Чжухай-Макао считают одним из самых амбициозных инфраструктурных проектов Китая. Его строительство длилось девять лет, а стоимость оценивали примерно в 20 миллиардов долларов. Сооружение проходит через одну из важнейших водных зон страны, где активно движутся грузовые и пассажирские суда.

До появления этого перехода путешествие между тремя городами могло занимать значительно больше времени. Часто людям приходилось пользоваться паромами или более длинными сухопутными маршрутами.

Конструкция перехода состоит из нескольких важных частей. В нее входят длинные мостовые участки, искусственные острова, подводный тоннель и дороги, которые соединяют сооружение с городской транспортной сетью. Основная часть имеет три навигационных моста – Цзючжоу, Цзянхай и Цинчжоу. Их спроектировали так, чтобы крупные суда могли безопасно проходить через один из самых загруженных морских районов Китая.

Инженерам пришлось учитывать сложные природные условия. В этом регионе случаются тайфуны, а морская среда создает дополнительную нагрузку на конструкции. Для уменьшения воздействия на водные потоки и местную фауну использовали опоры, погруженные в морское дно. Особое внимание уделяли и защите китайского белого дельфина, который обитает в этих водах.

Три главных моста имеют вантовые конструкции с характерным дизайном башен. Архитекторы стремились, чтобы переход был не только функциональным, но и узнаваемым с моря, суши и воздуха. Например, мост Цзючжоу сохранил башни в форме парусов после изменений на этапе детального проектирования.

К работе над отдельными частями проекта привлекали международных специалистов. Отдельно строили пограничные пункты пропуска и транспортные развязки, которые помогли интегрировать мост в более широкую сеть региона.

Сегодня мост Гонконг-Чжухай-Макао является важным транспортным коридором в южном Китае. Он не только сокращает время в пути, но и поддерживает экономические связи между крупными городскими центрами. Для китайского правительства этот переход стал частью более широкой стратегии развития района Большого залива – одного из ключевых экономических регионов страны.

