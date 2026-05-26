Работает с 1960 года: самый загруженный аэропорт мира закроют навсегда

Самый загруженный международный аэропорт в мире готовится к окончательному закрытию. Его история началась с небольшой площадки для посадки британских гидросамолетов в 1937 году, а с 1960 года здесь впервые открылся небольшой терминал, который быстро разрастался, однако вскоре Международный аэропорт Дубай (DXB) закроет свои двери навсегда.

Видео дня

Как пишет издание Express, история хаба завершится в 2035 году. Все операции, которые сейчас проходят через этот сверхмощный транспортный узел, будут перенесены в Международный аэропорт Аль-Мактум (DWC). Сейчас в DWC продолжается масштабная модернизация стоимостью 35,6 миллиардов долларов, благодаря которой он должен стать крупнейшим авиаузлом планеты.

Этот переход означает, что все рейсы и услуги, которые сейчас обслуживаются в DXB, переедут в DWC. В том числе "переезд" ожидает авиакомпании Emirates и flydubai, базирующиеся в Дубае.

Когда работы в Dubai World Central будут завершены, ожидается, что аэропорт сможет принимать до 260 миллионов пассажиров в год, что сделает его крупнейшим в мире. Этот шаг является частью стратегии страны, направленной на доминирование в сфере глобальных авиаперевозок и логистики.

Расширение Международного аэропорта Аль-Мактум (DWC) предусматривает строительство пяти параллельных взлетно-посадочных полос и обустройство до 400 выходов на посадку (гейтов). Согласно информации, опубликованной Дубайским бюро инженерных проектов авиации (DAEP), которое занимается развитием инфраструктуры авиационного сектора Эмиратов, планы по DWC знаменуют "новую эру умных систем аэропорта и ориентированных на пассажира удобств, что позволит путешественникам летать по всему миру максимально увлекательным и комфортным способом".

Генеральный директор аэропортов Дубая Пол Гриффитс подтвердил эти планы. Он отметил, что не видит смысла в в эксплуатации двух крупных хабов, расположенных настолько близко друг к другу. "Мы перенесем абсолютно все услуги в DWC. К тому времени каждый отдельный объект в DXB уже практически исчерпает свой полезный эксплуатационный ресурс, поэтому экономически содержать DXB открытым будет невозможно, если только мы не инвестируем туда огромную сумму денег", – сказал он.

Частично причиной закрытия DXB стало его положение. Сейчас аэропорт зажат между двумя крупными автомагистралями и жилыми кварталами, из-за чего его расширение физически невозможно.

Ожидается, что сам переезд в DWC состоится примерно в 2032 году, однако, по имеющимся данным, полностью проект будет завершен только к 2057 году. Также отмечается, что DWC будет иметь сообщение с будущей высокоскоростной железной дорогой Etihad Rail, благодаря которой поездка между Дубаем и Абу-Даби будет длиться всего 30 минут.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что самая закрытая страна мира сейчас строит международный аэропорт – где она находится.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.