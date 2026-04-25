Где расположен единственный в мире подводный перекресток: как он работает

Единственный в мире подводный круговой перекресток расположен на Фарерских островах в тоннеле Эйстурой. Его открыли в декабре 2020 года. Он стал частью большой туннельной системы, созданной для того, чтобы упростить передвижение между островами архипелага в условиях переменчивой погоды.

Видео дня

Объект привлек внимание и как инженерное достижение, и как необычное транспортное решение, которое существенно сократило время в пути между различными населенными пунктами. Подводный перекресток работает как обычный круговой, но расположен глубоко под морским дном, информирует Express.

Фарерские острова лежат примерно посередине между Шотландией и Исландией. Хотя они входят в состав Королевства Дания, архипелаг имеет самоуправление с 1948 года. Из-за расположения и сложных погодных условий там постепенно создали масштабную сеть туннелей – 17 наземных и 4 подводных. Самая низкая точка этой системы достигает 187 метров ниже уровня моря.

Именно в тоннеле Эйстурой и размещен необычный круговой перекресток. Он стал частью инфраструктуры, которая помогла значительно сократить время поездок между островами. В частности, путь из столицы Торсгавна до деревни Рунавик, который раньше занимал час и 14 минут, теперь сократился до 16 минут.

На Фарерах шутят, что несмотря на свой островной статус они как бы отрицают сам факт, что являются островами, именно благодаря тоннелям. Такое мнение озвучила менеджер по маркетингу Visit Faroe Islands Сюзанна Соренсен, подчеркнув, насколько сильно эта инфраструктура изменила повседневную жизнь архипелага.

Несмотря на то, что идея ехать по подводному тоннелю в Северной Атлантике может казаться тревожной, операторы отмечают его безопасность. По словам руководителя компании Eystur-og Sandoyartunlar Тейтура Самуэльсена, тоннели проектировали ведущие инженеры и геологи мира, поэтому океан над ними не представляет угрозы.

Отдельное внимание привлекает и вид самого подводного перекрестка. По описаниям, он производит почти магическое впечатление, а его цвета сравнивали даже с северным сиянием или медузами.

Впрочем, тоннель Эйстурой – не единственный на Фарерах, где инфраструктуру соединили с искусством. В некоторых других тоннелях также есть художественные инсталляции. Например, тоннель Sandoy, который соединяет острова Стреймой и Сандой, украсили светящимися тотемами, отсылающими к персонажам фарерского фольклора.

По словам Тейтура Самуэльсена, на Фарерах хотят поддерживать местных художников, а искусство в тоннелях еще и помогает разбавить монотонность длинного темного пространства, что положительно влияет на безопасность движения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.