Где провести отпуск в мае: лучшие пляжные направления

Май – удивительно удачный месяц для пляжного отдыха, особенно если вы ищете бюджетные варианты и хотите избежать пребывания в плотной толпе туристов. На многих курортах уже по-летнему тепло и можно не только загорать, но и вволю купаться.

Видео дня

Если вы хотите организовать свой отдых, пока не наступил высокий сезон, и получить при этом максимально приближенные к нему условия, отправляйтесь в отпуск именно в конце весны. А список, составленный изданием Times, поможет выбрать для него лучшее направление.

Бирюзовое побережье, Турция

Пока в Южной Европе в мае еще случаются прохладные дни и морось, юг Турции уже изрядно прогревается. В прибрежных Анталии, Бодруме, Измире и Мармарисе вас ждут дневные 25°C, бирюзовое море, вполне пригодное для купания, и минимум дождей. Кроме того, в этой и так доступной стране сейчас можно "поймать" отличные скидки на отели и виллы. В дополнение Турция предлагает не только пассивный отдых – этот регион усеян римскими руинами, которые можно исследовать, а в глубине материка есть отличные маршруты для хайкинга.

Сейшелы

Эти идиллические острова с белоснежным песком в мае просто залиты солнцем. Здесь выпадает мало дождей и дует приятный бриз, тогда как на Мальдивах как раз начинается влажный сезон. Слабый ветер обеспечивает спокойное море с идеальной видимостью – отличные условия для снорклинга, а температура воздуха стабильно держится на отметке 28–30°C. Это идеальное место для тех, кто ищет настоящий рай в конце весны.

Доминиканская Республика

На Карибах в мае уже тепло, но еще не слишком влажно. Меньшее количество туристов означает приятные цены – настоящая находка для охотников за выгодными предложениями. В Доминикане температура колеблется от 25°C до 30°C, осадков немного, а вода теплая и ласковая. Больше всего горящих туров обычно предлагают в Пунта-Кану, но в поиске самых красивых пляжей стоит также присмотреться к Пуэрто-Плате, Сосуа и Кабарете.

Кипр

Расположенный к востоку от Греции и недалеко от Турции, Кипр в мае прогревается до 27°C. Вариантов для отдыха здесь множество – от роскошных курортов до уютных вилл. На южном побережье, вокруг Лимасола и Ларнаки, теплее всего, что подходит для ленивого пляжного отдыха. А Пафос на западе лучше всего подойдет тем, кто хочет быть ближе к археологическим достопримечательностям острова. Прямые рейсы из Европы длятся около четырех с половиной часов, а лоукосты летают сюда регулярно.

Андалусия, Испания

Это один из первых регионов материковой Испании, куда приходит летнее тепло. В мае здесь обычно около 25°C, хотя по вечерам температура падает до 15°C, так что куртка в багаже точно не помешает. Невероятные пляжи, например Эль-Пальмар или Калаонда, еще относительно свободны от людей. Если же день выдастся облачным, всегда можно поехать за культурными впечатлениями в Севилью, Малагу или Гранаду.

Кос, Греция

Остров Кос известен тем, что быстро нагревается весной и сохраняет тепло до осени. В майские солнечные дни температура поднимается здесь до 24°C (вечером – около 16°C). Кос предлагает немало стильных отелей с роскошными бассейнами, которые еще и выставляют очень привлекательные цены в начале сезона. Южные бухты, например Кардамена, обычно лучше защищены от ветра, который может беспокоить в этот период.

Мальта

Этот средиземноморский архипелаг в мае также нежится под теплым солнцем (около 25°C) при почти полном отсутствии дождей. Стоит выделить день на прогулку по исторической Валетте, а для пляжного отдыха выбрать Буджиббу, Слиму или Меллиху. Также можно на лодке добраться до меньшего острова Гозо с его дикими пляжами и бирюзовыми лагунами. Весна – лучшее время для исследования островов, ведь здесь нет толпы.

Бали, Индонезия

Май на Бали приходится на сухой сезон, который в целом длится до октября. Нежиться на пляжах здесь можно круглый год, но именно майское путешествие поможет обойти пик туристической активности, который приходится на июнь. Если ищете спокойствия, держитесь подальше от курортов возле аэропорта – лучшие уютные бухты найдете в Карангасеми на юго-востоке или в Пемутеране на севере.

Тенерифе, Испания

Канарские острова гостеприимно встречают теплом уже в мае (хотя приятная погода здесь бывает и в марте). Днем обычно здесь около 25°C, ночью свежее. Теплее всего, конечно, на юге острова. Если выбираете между апрелем и маем, заметьте, что в мае количество осадков на Тенерифе обычно сокращается вдвое.

Маврикий

Май на Маврикии – это начало местной "зимы": дождей в это время становится меньше, а солнца все еще достаточно. И хотя на острове становится прохладнее, погоду холодной не назовешь отнюдь – днем температура держится в районе 27-29°C. На западном побережье, ближе к югу, раскинулись бескрайние пляжи с роскошными курортами. Север обычно оживленнее, с активной ночной жизнью и более доступным жильем. Ищите уютные бутик-отели в таких местах, как Ле-Морн или Гранд-Бе.

Агадир, Марокко

Агадир с его широкой береговой линией стал популярной альтернативой Эс-Сувейре. Атлантическое побережье Марокко в майские дни предлагает отличные волны для новичков в серфинге, поэтому отели часто ориентируются на любителей активного отдыха. Но и для тех, кто ищет покоя, здесь хватает предложений: рестораны на набережной для долгих обедов или экскурсии вглубь материка, в самую пустыню.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.