Где насладиться историей в Шотландии: 5 старинных мест

Волынки, озерные чудовища и полуразрушенные замки: немногие места в мире столь же магичны и окутаны древними легендами, как Шотландия. Именно поэтому любители путешествий нередко выбирают ее, если ищут отдыха, наполненного впечатлениями.

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Эта самая северная страна Великобритании остается неизменным пунктом в списках путешествий мечты для миллионов туристов. От шумной пятничной атмосферы Вест-Энда в Глазго до отдаленных деревень вдоль живописного маршрута North Coast 500 – эта суровая страна с множеством озер способна очаровать каждого. Как пишет издание Travel off Path, если вы планируете автомобильное путешествие по Шотландии, вам стоит обратить внимание на 5 ключевых остановок с потрясающими пейзажами, богатой историей и уникальной атмосферой.

Эдинбург: средневековая столица

Ни одна поездка в Шотландию не будет полной без трехдневного визита в ее столицу. Эдинбург поражает контрастом между монументальным готическим Старым городом с его узкими мощеными переулками, ведущими к величественному замку, и элегантным Новым городом георгианской эпохи с просторными бульварами и зелеными скверами. Чтобы познакомиться с местным колоритом и более творческой атмосферой Эдинбурга, стоит отправиться в портовый район Лит с его популярными пабами или посетить городской пляж Портобелло, расположенный неподалеку.

Top 5 мест для посещения в Эдинбурге:

Эдинбургский замок : монументальная крепость на вершине холма, возвышающаяся над городским пейзажем.

: монументальная крепость на вершине холма, возвышающаяся над городским пейзажем. Старый город: готический лабиринт мощеных улочек и потемневших от времени зданий.

готический лабиринт мощеных улочек и потемневших от времени зданий. Сады Принцесс-стрит: зеленая парковая зона с нарядным фонтаном, расположенная непосредственно под замком.

зеленая парковая зона с нарядным фонтаном, расположенная непосредственно под замком. Дин-Виллидж : сказочный уголок со старинными каменными домами вдоль реки Уотер-оф-Лит.

: сказочный уголок со старинными каменными домами вдоль реки Уотер-оф-Лит. Лит: творческий портовый район города с множеством пабов и ресторанов у воды.

Шетландские острова: уединенный уголок природы

Шетландские острова – это ветреный архипелаг в Северном море, сформировавшийся под сильным влиянием норвежской и шотландской культур. Здесь ярко ощущается наследие викингов – от январских факельных фестивалей Апгеллио до характерных скандинавских топонимов. Главные причины для посещения этого места – дикие прибрежные пейзажи, безлюдные песчаные пляжи и хорошо сохранившиеся исторические памятники, в частности археологический комплекс Ярлсгоф с более чем 5000-летней историей.

Top 5 мест для посещения на Шетландских островах:

Лервик: компактная столица с крепкими каменными домами и красочной гаванью.

компактная столица с крепкими каменными домами и красочной гаванью. Скалы Эшанесс: впечатляющая стена из вулканической породы, которая веками противостоит ударам штормовой Северной Атлантики.

впечатляющая стена из вулканической породы, которая веками противостоит ударам штормовой Северной Атлантики. Остров Сент-Ниниан: небольшой клочок земли, соединенный с основной сушей ветреной косой из белого песка.

небольшой клочок земли, соединенный с основной сушей ветреной косой из белого песка. Ярлсгоф: археологический памятник, свидетельствующий о более чем 5000-летней истории человеческих поселений.

археологический памятник, свидетельствующий о более чем 5000-летней истории человеческих поселений. Самборо-Гед: культовый маяк на скалах, населенных птичьими колониями, прекрасное место для наблюдения за тупиками весной и летом.

Гленко: самые живописные пейзажи Шотландского нагорья

Гленко – лучшее воплощение драматической красоты Шотландского нагорья с его величественными горами, водопадами, зеркальными озерами и глубокой долиной, поражающей своим кровавым историческим прошлым. Насладиться пейзажами можно прямо из окна автомобиля при въезде со стороны Вересовища Раннох. Для более длительного пребывания прекрасно подойдет поселок Гленко у западного входа в долину или же известный паб Clachaig Inn в самом сердце горного массива.

Top 5 мест для посещения в Гленко:

Три Сестры: узнаваемые горные хребты, возвышающиеся над долиной.

узнаваемые горные хребты, возвышающиеся над долиной. Гленко-Лохан: тихое маленькое озеро, окруженное янтарным лесом осенью.

тихое маленькое озеро, окруженное янтарным лесом осенью. Затерянная долина: уютная котловина между хребтами Трех Сестер с пешеходным маршрутом по каменистой тропе.

уютная котловина между хребтами Трех Сестер с пешеходным маршрутом по каменистой тропе. Бухаил Этив Мор: пирамидальная гора, охраняющая восточный вход в долину.

пирамидальная гора, охраняющая восточный вход в долину. Глен Этив: дикий однополосный автомобильный маршрут через горы в направлении озера Лох-Этив.

Форт-Огастес: самый привлекательный уголок озера Лох-Несс

Поселок Форт-Огастес, расположенный на юго-западном берегу всемирно известного озера Лох-Несс. Он предлагает туристам гораздо более спокойный и живописный отдых по сравнению с шумным Инвернессом. Это идеальное место для знакомства с тихой высокогорной жизнью. А еще здесь проходит популярный пешеходный маршрут Great Glen Way и находятся лесные водопады Инвермористон. В поселке доступен широкий выбор исторических отелей для комфортного отдыха у воды.

Top 5 мест для посещения в Форт-Огастесе:

Шлюзы Каледонского канала: живописная каскадная система из 29 шлюзов в центре поселка.

живописная каскадная система из 29 шлюзов в центре поселка. Круизы по озеру Лох-Несс: лодочные экскурсии, отправляющиеся прямо от канала.

лодочные экскурсии, отправляющиеся прямо от канала. Great Glen Way: масштабный пешеходный маршрут, соединяющий Форт-Уильям и Инвернесс.

масштабный пешеходный маршрут, соединяющий Форт-Уильям и Инвернесс. Смотровая площадка Суиди: панорамный вид на окружающие озера и холмы.

панорамный вид на окружающие озера и холмы. Водопад Инвермористон: лесные каскады, расположенные примерно в 11 км к северу от поселка.

Харрис: более дикая альтернатива острову Скай

Остров Харрис, являющийся южной частью крупнейшего острова Внешних Гебридских островов (Льюис-и-Харрис), привлекает путешественников невероятными белоснежными пляжами и сохранившейся гэльской культурой. Века изоляции помогли сохранить здесь поселения с традиционными ремеслами, древние каменные церкви, руины "чёрных домов" и ярко выраженный островной колорит. В главном городке Тарберт стоит посетить местную винокурню и магазины с традиционным гаррийским твидом.

Top 5 мест для посещения на острове Харрис:

Пляж Ласкентайр: белоснежные пески на фоне суровых горных пейзажей.

белоснежные пески на фоне суровых горных пейзажей. Пляж Сейлебост: живописная точка с видом на лиман Ласкентайр.

живописная точка с видом на лиман Ласкентайр. Церковь Святого Климента: позднесредневековый архитектурный памятник.

позднесредневековый архитектурный памятник. "Золотая дорога": извилистая прибрежная автодорога через скалистый восточный ландшафт острова.

извилистая прибрежная автодорога через скалистый восточный ландшафт острова. Дистиллерия острова Харрис: производство местного джина и односолодового виски The Hearach.

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