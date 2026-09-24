Самые счастливые направления для отпуска: топ-5 городов

Путешествия все реже планируют только ради достопримечательностей или красивых фотографий. Для многих отпуск – это прежде всего возможность отдохнуть, выспаться, сменить ритм жизни и вернуться домой с лучшим самочувствием. Именно поэтому при выборе направления все большее значение приобретают солнце, природа, возможность много гулять и просто чувствовать себя комфортно.

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По данным британского опроса, 73% путешественников назвали отдых и расслабление главной причиной поездок. Сервис BookRetreats совместно с клиническим психологом и экспертом по вопросам счастья доктором Натали Даттило-Райан проанализировал 47 популярных туристических направлений и определил города, где условия наиболее благоприятны для хорошего самочувствия.

Как определялись самые счастливые города

Авторы Holiday Happiness Index учли пять факторов, которые могут положительно влиять на настроение и общее состояние человека: количество солнечного света, качество сна, питание, доступ к природе и возможности для физической активности.

По словам Натали Даттило-Райан, хорошее самочувствие связано, в частности, с выработкой серотонина, дофамина, эндорфинов и окситоцина. На эти процессы могут влиять вполне привычные для хорошего отдыха вещи – солнце, движение, вкусная и полезная еда, полноценный сон и время на свежем воздухе. Все пять критериев в рейтинге имели одинаковый вес.

Лиссабон, Португалия

Первое место занял Лиссабон, набрав 70 баллов по общему индексу. Португальская столица сочетает в себе то, чего часто ожидают от неспешного отпуска: большое количество солнечных дней, близость океана, возможность много времени проводить на свежем воздухе и средиземноморскую кухню.

При этом город просто создан для прогулок – хотя знаменитые лиссабонские холмы иногда превращают обычный путь в кафе в небольшую тренировку.

Для тех, кто хочет совместить городской отдых с природой, рядом находятся побережье Атлантики, пляжи и живописные маршруты.

Хельсинки, Финляндия

На втором месте – Хельсинки с 67 баллами.

Финская столица предлагает совершенно иной формат отдыха. Здесь меньше ассоциаций с пляжами и жарой, зато много зеленых зон, воды, островов и возможностей побывать на природе даже недалеко от центра города.

К тому же Хельсинки хорошо подходит тем, кто во время путешествия не стремится к постоянному информационному шуму и насыщенной программе. Прогулки по набережным, парки и более спокойный ритм жизни города могут стать именно той сменой ритма, которой часто не хватает во время обычных туристических поездок.

Орландо, США

Третье место занял Орландо, набравший 62 балла. Город наиболее известен своими тематическими парками, однако в рейтинге он выделяется прежде всего большим количеством солнечных дней. По данным исследования, в Орландо около 2930 солнечных часов в год – это самый высокий показатель среди первой пятерки.

Теплый климат также позволяет проводить значительную часть отпуска на свежем воздухе. Поэтому Орландо может подойти не только тем, кто мечтает об аттракционах, но и путешественникам, для которых солнце и активный отдых являются важной частью путешествия.

Афины, Греция

На четвертом месте оказались Афины с результатом 61,2 балла.

Греческая столица особенно хорошо соответствует сразу нескольким критериям рейтинга. Здесь много солнца – около 2773 часов в год, а местная кухня традиционно включает овощи, фрукты, оливковое масло, рыбу и другие продукты, характерные для средиземноморского рациона.

Афины также трудно исследовать, не двигаясь: исторический центр, холмы, античные достопримечательности и многочисленные пешеходные маршруты естественным образом добавляют физической активности в каждый день путешествия.

А если города становится слишком много, до моря отсюда также можно добраться довольно быстро.

Эдинбург, Шотландия

Пятерку лидеров замыкает Эдинбург с 61 баллом.

По солнечной погоде шотландская столица вряд ли сможет соперничать с Лиссабоном или Афинами, однако компенсирует это большим количеством зеленых зон и возможностями для прогулок.

Даже в самом городе можно подняться на холмы, прогуляться по обширным паркам или быстро оказаться среди природных ландшафтов. Поэтому Эдинбург особенно хорошо подойдет тем, для кого отдых – это не обязательно лежать на пляже, а долго гулять, дышать свежим воздухом и хотя бы на несколько дней замедлить привычный темп жизни.

Какие еще города вошли в рейтинг

В десятку лучших направлений также вошли Мадрид, Вена, Будапешт, Осло и Вильнюс. Это довольно разные города – от солнечной Испании до прохладной Норвегии, – что хорошо демонстрирует главную идею рейтинга.

Комфортное путешествие не обязательно должно проходить на тропическом острове. Иногда гораздо важнее оказываются простые вещи: возможность нормально выспаться, много ходить пешком, бывать на природе, хорошо питаться и хотя бы ненадолго перестать жить по привычному напряжённому графику.

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