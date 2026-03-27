Где лучшая архитектура в Европе: 8 удивительных городов

Часто именно архитектура становится главной причиной для путешествия по Европе. В одних местах она переносит во времена Римской империи, в других – открывает роскошь барокко, модерн или смелые современные формы.

В разных уголках Европы есть локации, где архитектура формирует характер города и буквально рассказывает его историю. Если хочется увидеть действительно незабываемые городские пейзажи, стоит обратить внимание на эти восемь направлений, советуют эксперты Lonely Planet.

Кордова, Испания

Когда говорят об архитектурных жемчужинах Андалусии, обычно вспоминают Гранаду или Севилью, но Кордова не менее впечатляющая. Ее главный символ – Мескита, или Большая мечеть VIII века, одна из самых ярких исламских достопримечательностей в Европе.

Здесь восхищают и дворик Patio de los Naranjos с апельсиновыми деревьями и фонтанами, и минарет, и сам интерьер с характерными арками в форме подковы, каменными сводами и сложной геометрией пространства. Именно это сооружение сильнее всего напоминает о временах, когда Кордова была столицей мусульманского Аль-Андалуса. Но архитектура города не ограничивается только Мескитой: в Кордове также стоит увидеть руины дворцового города Медина Асагара и Алькасар христианских королей с террасными садами.

Бат, Великобритания

Бат – один из тех английских городов, где архитектура создает целостный и очень узнаваемый образ. Он стоит на реке Эйвон и славится изящными георгианскими зданиями из медового известняка, которые мгновенно возвращают в атмосферу XVIII–XIX веков.

Самые известные местные архитектурные шедевры – Royal Crescent и The Circus. Отдельный пласт истории города открывают римские термы, построенные еще около двух тысяч лет назад у горячих источников.

Базель, Швейцария

Базель разрушает стереотип о том, что самая интересная швейцарская архитектура – это только старые дома на фоне гор. Этот город на Рейне, у границ Германии и Франции, стал одной из самых заметных точек современной европейской архитектуры.

Базель давно ассоциируется с авангардом, искусством и новыми урбанистическими идеями. В городе можно увидеть работы Марио Ботти, Herzog & de Meuron, Ренцо Пьяно и Фрэнка Гери. Именно поэтому Базель особенно понравится тем, кто хочет увидеть не только историческую красоту, но и архитектурные эксперименты.

Лечче, Италия

Если Флоренцию считают классической столицей итальянской красоты, то Лечче часто называют менее очевидной, но не менее впечатляющей архитектурной звездой. Город в Апулии особенно ценят поклонники барокко, ведь здесь сформировался собственный стиль – barocco leccese.

Его легко узнать по пышно украшенным фасадам, лоджиям, балконам, карнизам и декоративным деталям из местного золотистого камня. Самый яркий пример – Basilica di Santa Croce с причудливым фасадом, насыщенным аллегорическими образами и декоративной пластикой. К тому же Лечче значительно старше, чем может показаться на первый взгляд: под площадью Piazza del Duomo скрыт римский амфитеатр II века.

Копенгаген, Дания, и Мальме, Швеция

Копенгаген ассоциируется с современной скандинавской архитектурой, где сочетаются минимализм, свет, экологичность и функциональность. Город стал одной из главных площадок для новых архитектурных идей, а особое внимание здесь привлекают современные кварталы, в частности Ørestad. Именно там можно увидеть Upcycle Studios, комплекс 8 House от BIG и Royal Arena – примеры того, как архитектура работает с природой, пространством и материалами.

Важной точкой для знакомства с городом является Dansk Arkitektur Center в здании BLOX, спроектированном Ремом Колгасом. А если переехать через мост Эресунн в Мальме, можно увидеть еще один символ современного Севера – небоскреб Turning Torso Сантьяго Калатравы, который стал одним из самых известных сооружений Скандинавии.

Коимбра, Португалия

Коимбра часто остается в тени Лиссабона и Порту, хотя с архитектурной точки зрения это один из самых интересных городов Португалии. Ее исторический центр, возвышающийся над рекой Мондегу, сохраняет средневековую атмосферу, а в городском пространстве чувствуется наслоение разных культур – кельтской, римской, вестготской и мавританской.

Здесь стоит увидеть Museu Nacional de Machado de Castro с остатками римского форума, арку Arco de Almedina и романскую Sé Velha XII века. Отдельное место в архитектурном облике Коимбры занимает университет, основанный в 1290 году. Его внутренний двор Pátio das Escolas и роскошная барочная Biblioteca Joanina делают город особенно привлекательным для тех, кто ценит историческую глубину и академическое величие.

Барселона, Испания

Барселона – один из самых очевидных, но вполне заслуженных городов в любом списке европейской архитектуры. Здесь рядом существуют античные руины, готические кварталы и модернистские шедевры, которые сформировали образ города в мире.

В Готическом квартале сохранились узкие улицы, старые стены, церкви и здания, создающие густую историческую атмосферу. Но больше всего город ассоциируется с Антонио Гауди, который буквально изменил его облик. Саграда Фамилия, Casa Batlló, La Pedrera и парк Гуэль превратили Барселону в живую галерею каталонского модерна, где архитектура выглядит почти фантастической.

Берген, Норвегия

Берген – город, где архитектура тесно связана с морем, торговлей и средневековой историей. В прошлом он был столицей Норвегии, важным портом и частью Ганзейского союза, а сегодня больше всего впечатляет районом Брюгген.

Это комплекс хорошо сохранившихся деревянных зданий на набережной, занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Их наклонные фасады, фронтоны и характерная застройка создают один из самых известных исторических образов Северной Европы. Не менее интересны и другие достопримечательности, в частности зал короля Гокона XIII века и Ганзейский музей.

