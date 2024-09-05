Где бюджетно отдохнуть на море в бархатный сезон

Не успели съездить на курорт летом? Не проблема! Осень – еще одна возможность для отдыха под теплым солнышком. Куда отправиться в этот период – рассказываем ниже.

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Албания

Страна располагается на западе Балканского полуострова, на побережье Ионического и Адриатического морей. С сентября по октябрь здесь длится бархатный сезон. Средняя температура воздуха колеблется от +21 до +26°С.

Самый популярный курорт – Влера. Город славится кристально чистой водой, красивыми пляжами и рыбными ресторанами. Он также является отправной точкой для посещения живописного полуострова Карабурун, куда можно заказать экскурсию на корабле. Здесь никто не проживает, а вокруг только неприкосновенная природа.

Также советуем посетить Национальный парк Ллогара, который был создан в 1966 году. На его территории вы встретите оленей, лис и даже диких кошек.

В городке Саранда преобладают скалистые склоны. Здесь галечная береговая линия, которую обустроили зонтиками и шезлонгами. А еще здесь путешественники смогут прокатиться на SUP-борде или катамаране. Кстати, неподалеку находится греческий остров Корфу, к которому курсирует паром. Дорога длится около 30 минут.

Номер-студио с видом на море, в 5 ночей для двух человек обойдется примерно в $417. Апартаменты – около $500. Авиабилеты из Варшавы в аэропорт Тираны будут стоить около $174 в обе стороны.

Мальта

Островное государство размещается на одноименном архипелаге в Средиземном море. Бархатный сезон здесь длится с сентября по октябрь. Средняя температура воздуха в этот период колеблется от +24 до 2+7°С. Даже в ноябре отметка термометра держится на +20°С.

Советуем посетить городок Слима. Отсюда можно отправиться в круиз вокруг страны. На пляже St. Julian's можно взять в аренду шезлонги и зонтики, прокатиться на катамаране или катере. Если путешествуете с детьми, направляйтесь в Меллиху. Курорт славится одним из самых красивых в Европе пляжем – Ghajn Tuffieha Bay. Но, имейте в виду, чтобы до него дойти, нужно преодолеть 200 ступенек. А еще неподалеку можно осмотреть старинную оборонную башню, построенную в 1637 году.

Также рекомендуем поехать в семейный парк развлечений Popeye Village. Здесь есть игровые домики, аттракционы и музеи. Что интересно, село построили как съемочную площадку для фильма "Popaye" (Попай).

Апартаменты будут стоить около $598 за 5 ночей для двух человек. Стандартный двухместный номер будет стоить около $722, завтрак включен. Авиаперелет из Варшавы в аэропорт Мальты будет стоить ориентировочно $253 в обе стороны.

Греция

Государство располагается на юге Балканского полуострова. Бархатный сезон здесь длится с сентября по октябрь. Температура воздуха колеблется от +23°С до +27°С, море теплое: +23°С - +25°С.

На отдых рекомендуем поехать в Санторини. Город известен белыми домами с синими куполами. Самое популярное побережье – Камари с черным песком. Кстати, на его территории работает дайвинг-центр. Туристы смогут заняться серфингом, прокатиться на водных лыжах и каноэ. А еще береговая линия имеет отличие Голубой флаг.

Также рекомендуем поехать к красному пляжу, рельефы которого напоминают планету Марс. Здесь понравится ценителям снорклинга.

Обязательно посетите остров Родос и прогуляйтесь по Старому городу. Он, кстати, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также советуем посетить Замок Рыцарей-Иоаннитов. Здесь можно посмотреть залы музыки и танца, а также комнаты приемов и ожиданий.

Двухместный номер за 5 ночей для двух человек будет стоить примерно $626. Апартаменты с видом на море будут стоить около $997. Авиабилеты из Варшавы в аэропорт Санторини обойдутся ориентировочно от $273 до $294 в обе стороны.

Кипр

Еще одно островное государство в Средиземном море. Бархатный сезон здесь длится с сентября по октябрь. Средняя температура воздуха в этот период колеблется от +27 до +30°С. Даже в ноябре отметка термометра держится на +22°С.

Самый известный курорт Айя-Напа, куда чаще всего приезжает молодежь. За активным отдыхом следует направляться на Nissi Beach. Он славится бирюзовой водой и пологим спуском. Кстати, здесь часто проводят пенные вечеринки.

Если путешествуете с детьми, выбирайте Makronissos Beach. Здесь нет сильных ветров, а на территории можно взять в аренду лежаки и зонтики.

Обязательно посетите Пафос — первый город, ставший в 1980 году объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно посмотреть древние царские усыпальницы, подземные ходы Святой Соломонии и древний театр "Одеон".

Двухместный номер в 500 метрах от береговой линии будет стоить примерно $610. Стандартный люкс обойдется где-то в $753. Авиаперелет из Варшавы в аэропорт Ларнака будет стоить ориентировочно $262.

Догоняйте лето в бархатном сезоне!

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