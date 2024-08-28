Лучшие европейские курорты для семейного отдыха

Путешествия с детьми требуют более тщательной подготовки, поскольку маленькие туристы нуждаются в особом внимании. Перед поездкой родителям необходимо как можно лучше узнать гостиничные комплексы и пляжные развлечения. Но если вы не успели заняться этим делом, не паникуйте. Мы сделали это для вас.

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Далее рассказываем, куда можно смело отправляться с малышами.

Салоу, Испания

Морской курорт находится в южной Каталонии на Золотом берегу. Он славится чистыми песчаными побережьями с пологим входом в море. Средняя температура воздуха в регионе колеблется от 25 до 30°С.

Playa de Levante – самый большой и популярный пляж в городе. На его территории возведено несколько игровых площадок и водных аттракций. А еще здесь работают спасатели.

Главным магнитом для семей является парк развлечений PortAventura World . Огромный комплекс включает в себя разнообразные аттракционы и аквапарк Caribe Aquatic Park с бассейнами для самых младших. А еще его территория поделена на 5 тематических зон: Дальний Запад, Средиземноморье, Мексика, Китай и Полинезия.

Также обязательно прогуляйтесь по Национальному парку Дельта де Эбро. Здесь можно увидеть белок, барсуков, выдр, ежей, кроликов, лис, ласок, а также фламинго.

Террачина, Италия

Поселок располагается на берегу Тирренского моря. Все местные пляжи отмечены Голубым флагом за чистоту. По всей береговой линии преобладает песок и пологий вход в воду. Кстати, климат здесь мягкий, а средняя температура воздуха колеблется от 28°С до 32°С.

Большинство пляжных зон принадлежат гостиницам. Так что найти бесплатный уголок достаточно сложно. Но такие участки есть. К примеру, Lungomare Di Terracina.

Советуем выделить целый день, чтобы отправиться в парк Fondo di Jenne. Здесь малыши смогут поближе познакомиться с природой и посмотреть на животных. К примеру, здесь проживают лошади разных пород.

Кашкайш, Португалия

Морской порт находится на берегу Атлантического океана в 25 километрах от центра столицы Лиссабона. Здесь преобладает умеренный климат, а средняя температура воздуха колеблется от 23 до 29°С.

В регионе есть несколько пляжей. Живописную бухту Praia da Azarujinha скрывают высокие скалы. Но, несмотря на это, здесь хорошо развита инфраструктура. Здесь есть центры аренды зонтов и шезлонгов, заведения питания и пункт медицинской помощи.

Praia da Duquesa отлично подойдет для исследования подводного мира, ведь вода здесь кристально чистая. Если захотите погрузиться, направляйтесь в школу дайвинга. Незабываемые эмоции вам гарантированы. Также здесь можно отправиться на прогулку на яхте, заняться виндсерфингом или просто взять на прокат шезлонг и позагорать. Для детей здесь также найдутся развлечения — надувные батуты с бассейнами и горками.

Обязательно попробуйте с малышами уникальное мороженое в городке Сантини, которое готовят из сливок, фруктового пюре и сахара. А еще рекомендуем поехать в парк Marechal Carmona Park. Здесь проживают петухи, куры, павлины, черепахи и утки. Кстати, в центре периодически включают звуки экзотических животных. Такие действия еще больше поощряют детей знакомиться со здешними жителями.

Мантон, Франция

Поселок располагается на Лазурном берегу в регионе Прованс. Еще в 1933 году коммуна считалась крупнейшим поставщиком цитрусовых фруктов в Европе. Сейчас такого титула локация не имеет, но символом провинции до сих пор являются лимоны.

Все побережья курорта бесплатны. Однако за лежаки и зонтики придется заплатить. Вода в море прозрачная с голубым оттенком. Такой хрустальной чистоты помогают достичь подземные очистные сооружения.

Для отдыха с детьми лучше всего подойдет мелкогалечный пляж Plage des Sablettes. Здесь оборудованы волнорезы, спасательные пункты и игровые площадки.

Также рекомендуем поехать в парк развлечений Мариленд. В развлекательном комплексе работают аквапарки и дельфинарии, где малыши смогут увидеть морских львов и акул. В Коаленде есть аттракционы, батуты и бассейны, а также целый пиратский остров.

Римини, Италия

Муниципалитет находится на побережье Адриатического моря в регионе Эмилия-Романья. Средняя температура воздуха колеблется от 26°С до 30°С, вода – 23°С - 26°С. Туристический сезон длится с мая по сентябрь. Пляжи региона характеризуются мелководием и песчаным дном. На Lamby's Beach размещается множество аттракций и детских площадок с батутами.

Обязательно посетите "Италию в миниатюре". На территории парка обустроили 270 маленьких копий достопримечательностей страны, в том числе Пизанская башня и вулкан Этна. Также посетите Фиабиландию, где возведены карусели для самых маленьких. В течение всего дня здесь проводятся различные шоу и спектакли. Еще одно популярное место, которое часто посещают семьи – Parco Giochi Gratuito. Здесь работает небольшой зоопарк, где можно покормить животных и посмотреть на птиц.

Отправляйтесь на семейный отдых! Желаем ярких впечатлений и общих приключений!

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