Гастротур в Черкассах: лучшие кафе с атмосферными террасами

Весенняя прогулка в Черкассах будет атмосфернее и уютнее, если добавить вкусную остановку, в одном из лучших кафе с открытой террасой. Не важно завтрак, обед или вечерний коктейль, посиделки наедине с собой или у компании друга — это станет гармоничной нотой к любой мелодии вашего настроения.

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Кафе–ресторан "Кофейня"

Район Таможни, города Черкассы, украшен заведением, которое закрывает много запросов от утреннего кофе до праздничного банкета. Летняя терраса открывается с первыми теплыми лучами весеннего солнышка и сразу добавляет, как городу, так и заведению дополнительного уюта. Локация окутана естественным пейзажем из цветущих деревьев и, уже набравших цвет, зеленых листочков.

Заведение имеет в меню блюда европейской, узбекской кухни, а также ассортимент блюд на мангале и гриле. Поклонники суши также не останутся голодными и будут приятно удивлены демократическим ценам. Под атмосферную музыку и заботливое обслуживание, в кафе–ресторане "Кофейня" можно просидеть часами, наслаждаясь и составляя планы на день или на жизнь.

Адрес: ул. Казацкая 7, Черкассы.

Ресторан "Servant еда & люди"

Креативное название заведения хорошо подчеркивает непринужденную атмосферу ресторана. Его летняя терраса окутана в тканевые занавеси, чтобы весенний прохладный ветерок не мешал наслаждаться часами релакса и уюта.

Разнообразие вкусных блюд, как американские бургеры, итальянская паста, французский крем–суп или карпачо из лосося средиземноморской кухни, станут поводом посетить заведение для семейного обеда или романтического ужина. Заведение проводит тематические вечеринки, шоу программы, а так же, вечера с живой музыкой. В ресторане есть детский уголок, где малыши могут поиграть, порисовать и посмотреть мультики, пока взрослые наслаждаются временем, едой и общением.

Если вы спешите и имеете время только на кофе, услуги "еда на вынос" или кейтеринг помогут насладиться блюдами от "Servant еда & люди" дома или на работе.

Адрес: ул. Гоголя, 242/1, Черкассы.

Ресторан "Coffein"

Стильно, уютно и вкусно. Именно так вы проведете свое время на летней террасе ресторана Coffein. Плетеная мебель, подвесные коконы и окружающая панорама зеленого города настаивают отдохнуть от быстрого темпа и городского хаоса. Вечером романтической атмосферы добавляют лампочные гирлянды и музыка.

В ресторане есть кальян, и много пространства, чтобы чувствовать себя свободно, даже посреди толпы. Каждое блюдо в меню имеет изысканную подачу и сбалансированность вкуса. Разнообразие выпечки, вкусных десертов и оригинальных пирожных закрывает все гештальты сладкоежек. Сезонные овощи и фрукты создают ассортимент полезных, сбалансированных блюд как для ценителей стейков, так и для вегетарианских предпочтений.

Адрес: бульв. Шевченко, 83, Черкассы.

Мясной ресторан "Forest"

Что может быть лучше стейка средней прожарки в ресторане "Forest", только присоединение к вашему наслаждению атмосферы летней террасы, напоминающей зеленую лужайку с яркими цветами. Эти яркие краски придают вкус, не только блюдам, но и самой жизни.

Летняя терраса расположена по соседству с парком "Сосновый бор", позволяющим соединить прогулку с обедом или перекусом. Терраса оснащена телевизором и отдельным баром. У открытой зоны столиков детская площадка, что удобно для семей.

Адрес: ул. Палехи, 25, Черкассы.

Траттория Faro del porto

Если вы ищете идеалистическую панораму в Черкассах, в комплекте с летней террасой – это, безусловно, Faro del porto. Мягкие кресла-гамаки служат продолжением и приближают к воде.

Если вы любите средиземноморскую кухню, здесь найдутся такие деликатесы, как фрикасе из раппанов и черные мидии в винном, томатном, творожном соусе из карри. В меню есть итальянские блюда, европейские и выпечка. Ресторан является центром развлекательных событий как для взрослых, так и для детей. Прекрасная локация для свадебных церемоний с панорамой воды и ярких дней рождения в компании самых близких друзей. В заведении действует кальян и бар.

Фишкой заведения стала открытая кухня с неаполитанской печью, так что магию и шоу здесь можно увидеть каждый день.

Адрес: ул. Казачья, 2, Черкассы.

Настройтесь на уютные выходные в Черкассах с лучшими кафе и ресторанами, с открытыми террасами. Читайте также: какие шаги уже сделаны для безбарьерности украинских городов или, где вкусно поесть в Тернополе.