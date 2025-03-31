Украина стремится к безбарьерности семимильными шагами. Проверьте на карте локации своего города

Безбарьерность локаций в городах — одна из характеристик, определяющих развитую страну. В этот вопрос заложено понятие равенства, заботы, толерантности и много глубоких смыслов, понимание которых, делает из человека — Человека. Сегодня Украина, как никогда, нуждается в скорейшем решении вопроса безбарьерности. Туризм, медицина, образовательная область должны двигаться в направлении "доступности своих территорий" быстро и продуктивно.

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Сфера туризма, а именно ДАРТ (государственное агентство развития туризма) и ЛУН (общественная организация "ЛУН Город"), взяли на себя ответственность собрать в кучу информацию ниши путешествий, и объявили о создании "туристической карты безбарьерности Украины" в прошлом году. Плодотворное сотрудничество двух учреждений дало первые результаты и, уже в декабре прошлого года, была создана карта, по которой сегодня можно промониторить безбарьерность многих локаций в разных городах Украины.

Какие локации вошли в карту безбарьерности

В общей сложности, к карте добавлено 19 вместительных локаций, охватывающих более 600 объектов, по которым можно оценить безбарьерность города:

жилье;

улицы, площади;

транспорт;

детские площадки;

культура, досуг;

образование;

парки, скверы;

медицина;

вокзалы;

отели и другие.

Пользователь может отфильтровать нужные локации для удобства ознакомления. На карте будут освещены места в виде кружочков разного цвета, от зеленого до красного, где зеленый – это высокий уровень безбарьерности, а красный – низкий. На сегодняшний день, охвачены объекты Киевской, Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой областей.

Что означает высокий уровень безбарьерности

Индекс безбарьерности охватывает вопрос оснащения территории вокруг территории локации и внутри. Если локация горит зеленым цветом, в ее описание будет входить:

Информация о наличии пандусов, их размере, углу наклона, специальных слагаемых (тактильных отметках или антискользком покрытии и т.п.), наличии и качестве поручней и т.д.

Информация об освещении, размере двери, наличии порогов, наличии навеса на крыльце;

Информация о наличии лифта, удобной мебели для людей с физическими ограничениями, наличии тактильных стендов, наличии туалета для людей с инвалидностью и т.д.

Информация об укрытиях и его оснащении для людей с физическими ограничениями;

Информация о паркинге: характеристика асфальтного покрытия, количество мест для транспорта людей с инвалидностью, характеристика бордюров.

Информация о корректности коммуникации работников.

Карта обновляется регулярно, у каждого региона есть удобная возможность добавить свою информацию на карту. Для этого нужно написать на электронную почту [email protected], добавив тему письма: Туризм. Каждый пользователь может проверить добавленные локации на актуальность информации и воспользоваться "обратной связью" на карте, чтобы внести коррективы или оставить отзыв.

Как подчеркнула соучредительница ОО "ЛУН Город" Анна Денисенко: "Мы стремимся собрать максимально полную информацию об уровне доступности пространств Украины. Наша цель — помочь пользователям карты находить локации, которые лучше всего отвечают их потребностям в комфорте".

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