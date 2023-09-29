Гастрономические путешествия по Украине: вкусная кухня каждого региона

Украинские обычаи, культура и кулинария – неисчерпаемый источник любопытных открытий и народной мудрости. У каждого региона нашей Родины есть свои местные рецепты, которым уже сотни лет. Поэтому отправимся в гастрономический тур от запада к востоку и узнаем больше о наших деликатесах.

Бограч, Закарпатье

Острое блюдо с венгерскими корнями появилось на столах украинцев благодаря пастухам, которые готовили его на горных долинах в котелках, которые назывались "бограчами". Со временем рецепт этого густого супа усовершенствовался, однако основные составляющие остались неизменными.

Бограч – настоящий гастрономический шедевр с разными видами мяса, овощами и обязательными приправами, такими как паприка, тмин и зелень. Остроту деликатеса придает перец чили, а чтобы получить неповторимый дымный аромат, во время приготовления в котел кладут пылающее полено.

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Банош, Гуцульщина

Настоящий символ Карпат готовится из кукурузной крупы, молока, сливок или жирной сметаны, что придает еде богатый и насыщенный вкус. Кушанье приправляют ароматными специями и подают с брынзой, шкварками, грибами и свежей зеленью.

Гуцулы рекомендуют тщательно перемешивать банош только деревянной ложкой и исключительно по часовой стрелке, чтобы сохранить его уникальный вкус.

Галицкий сырник, Львовская область

Для того, чтобы испечь традиционный сырник, применяют тот же принцип, что и для приготовления куличей — не жалеть денег на качественные продукты. Каждая хозяйка на Галичине знает, как выбирать ингредиенты, которые лучше всего подойдут для десерта.

Классический сырник просто тает во рту. По вкусу он не похож на запеканку, скорее на нежный чизкейк. Рекомендуем попробовать десерт с чашечкой настоящего львовского кофе и почувствовать гармоничное сочетание вкусов.

Котлета по-киевски, Киевская область

Блюдо, о происхождении которого до сих пор существуют споры между разными странами. Однако сегодня этот гастрономический шедевр является символом именно Киева – столицы Украины. Готовится котлета из нежного куриного филе, имеет жидкую начинку из сливочного масла, зелени и специй и обжаривается в панировочных сухарях во фритюре.

Котлета по-киевски настолько популярна, что ее не только подают в заграничных ресторанах под названием Chicken Kyiv, но и включили в потребительскую корзину в Великобритании.

Мацик, Полесье

Одной из аутентичных закусок на северо-западе Украины является мацик – сыровяленое мясо, которое готовят особым способом. Грубыми приправленными кубиками из свиной шеи и ветчины начиняют мочевой пузырь или желудок свиньи и подвешивают под крышей.

В древности в период, когда мясо висело на чердаке, хозяйки время от времени щупали его пальцами, проверяя на готовность. Отсюда и происходит интересное название.

Биточки из тюльки, Одесская область

Легендарное блюдо, которое стало коронным среди одесских хозяек во время Второй мировой войны. Для приготовления биточков берут свежую тюльку, обваливают в смеси из яйца и майонеза, затем жарят в масле.

Обычно деликатес подается с соусом, приготовленным на основе того же майонеза, в который добавляют каперсы, огурцы, лук и укроп.

Галушки, Полтавщина

В данном регионе блюдо стало настолько важным и популярным, что галушкам даже установили памятник, да еще и организовывают фестиваль в их честь.

Для приготовления деликатеса делают тесто из муки, соли и воды, которое рвут или режут. Далее формируют шарики, которые отваривают на пару, а затем добавляют в суп или подают отдельно со шкварками, сметаной или жареным луком.

Борщ, вся Украина

Символ украинской кухни, первое и единственное блюдо, занесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Хотя считается, что борщ наиболее распространен в северных и центральных регионах Украины, на самом деле он готовится во всех уголках нашей Родины.

Классический рецепт содержит около 30 ингредиентов, среди которых основные – свекла, капуста, картофель, морковь, лук, говядина и томаты. Однако составляющие могут существенно отличаться в зависимости от региона. Традиционно борщ подают с пышками с чесноком, а не с хлебом. Это еще одна особенность украинской кулинарии.

Вареники, вся Украина

С варениками связано много народных обычаев и традиций: их отождествляли с Луной и использовали как жертвенную пищу; процесс замешивания теста символизировал зарождение мира, а начинка – продолжение рода; их ели во время жатвы и когда рожала корова, чтобы теленок был здоров и так далее.

Традиционно блюдо готовят из пресного теста, а начинка может быть самой разной: картофель, лук, сыр, вишни, черника. В Черниговской области добавляют шкварки, в Закарпатье – брынзу, в Полесье – толченую фасоль.

Путешествуя по Украине можно не только узнать историю разных регионов и увидеть достопримечательности прошлых веков, но и исследовать разнообразие вкусов и традиционных рецептов нашей Родины. Рекомендуем в любом уголке страны кроме местных деликатесов, отведать также разнообразные вариации как борща, так и вареников.

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