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Европейские города среди гор: куда поехать в начале весны

Альбина Панченко
Путешествия
3 минуты
99
Европейские города среди гор: куда поехать в начале весны

Не успели насладиться зимними пейзажами? Время еще точно есть! И хотя на календаре морозная пора подходит к концу, на самом деле все не так! Сегодня рассказываем о локациях, где еще можно застать снег, заняться зимними видами спорта или просто согреться горячим глинтвейном во время прогулки по городу. Так куда же отправиться на отдых – читайте ниже.

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Инсбрук, Австрия

Располагается в провинции Тироль. Впервые о городе упоминали в 1187 году. Здесь преобладает умеренно-континентальный климат. В конце февраля и начале марта дневная температура воздуха колеблется от +6 до +10°C.

В 7 километрах отсюда находится курорт Иглс. Тут проложили около 111 горнолыжных трасс, в том числе синие и красные. Сезон катания длится с ноября до середины апреля.

Советуем посетить замок Амбрас. Он находится на скале. Путешественники могут посмотреть коллекции искусства эрцгерцога Австрийского Фердинанда II, прогуляться по саду, заглянуть в Испанский зал и т.д.

Также рекомендуем подняться на гору Hafelekarspitze. Ее высота составляет 2334 метра над уровнем моря. Здесь построили канатную дорогу Innsbrucker Nordkettenbahnen, которая доставляет туристов на вершину всего за несколько минут.

Европейские города среди гор: куда поехать в начале весны

Гармиш-Партенкирхен, Германия

Располагается в земле Бавария. В 1936 году здесь проводились Зимние Олимпийские игры. В конце зимы и начале весны средняя температура воздуха колеблется от +2°C до +9°C.

Община находится у подножия самой высокой горы страны – Цугшпитце (2962). Общая протяженность трасс составляет около 120 км. Тут проложили синие, красные и чёрные маршруты. Также есть зоны для сноубординга и саней.

Советуем посетить музей Aschenbrenner, в котором хранится коллекция фарфора XVIII века.

Также съездите к руинам замка Werdenfels. В 1632-м здание выполняло роль административного центра графства. Место расположения сооружения позволяло наблюдать за важными торговыми путями долины.

Европейские города среди гор: куда поехать в начале весны

Больцано, Италия

Находится в регионе Трентино-Альто-Адидже на реке Изарко. Преобладает влажный континентальный климат. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +3°C до +6°C, а весной от +9°C до +8°C.

Посетите замок Ронколо XIII века. Здание неоднократно переходило из рук в руки разных владельцев, среди которых были и представители династии Габсбургов. Путешественники могут посмотреть старинные фрески.

Далее прогуляйтесь к Castel Mareccio в центре Больцано. Сооружение построили примерно в 1200 годах для влиятельной семьи, служившей императору Тироля. В 1477-м крепость перешла к другим владельцам. Они добавили строению ренессансные элементы, которые выделяют ее среди других средневековых укреплений региона.

В городе есть множество отличных мест для прогулок, но Passeggiata del Guncina – один из самых популярных маршрутов. Пешеходная тропа начинается у старой церкви Vecchia Chiesa Parrocchiale di Gries. Кстати, святыню заложили в 1788 году. Здесь можно увидеть романское распятие 1200-го, резной деревянный алтарь художника Михаэля Пахера.

Европейские города среди гор: куда поехать в начале весны

Сараево, Босния и Герцеговина

Располагается в Сараевской долине, посреди Динарских Альп на высоте 500 метров над уровнем моря. Преобладает умеренно-континентальный климат. В конце зимы средняя температура воздуха колеблется от -2°C до +5°C, в начале весны – от +3°C до +10°C.

Сначала прогуляйтесь по старому базару Baščaršija. Исторический и культурный центр города был заложен в XV веке. Здесь можно приобрести традиционную боснийскую одежду, пряности, сувениры и т.д.

Далее сходите к деревянному питьевому фонтану Себиль. Он был построен в 1753 году. Существует легенда, что тот, кто выпьет из него воды, обязательно вернется в Сараево снова.

Также побывайте в Императорской мечети, которую построили в 1530-м после османского завоевания Боснии. Святыня славится уникальными декоративными деталями, в частности михрабом – сакральной нишей в стене.

А еще поднимитесь к руинам старого форта – Bijela Tabija. Когда-то здесь находились пушки и склад с боеприпасами. Предполагают, что укрепление построили ориентировочно в 1550-м.

Европейские города среди гор: куда поехать в начале весны

Путешествие – это возможность увидеть мир своими глазами! Отправляйтесь в путь и заряжайтесь энергией европейских городов!

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