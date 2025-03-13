Европейские города среди гор: куда поехать в начале весны

Не успели насладиться зимними пейзажами? Время еще точно есть! И хотя на календаре морозная пора подходит к концу, на самом деле все не так! Сегодня рассказываем о локациях, где еще можно застать снег, заняться зимними видами спорта или просто согреться горячим глинтвейном во время прогулки по городу. Так куда же отправиться на отдых – читайте ниже.

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Инсбрук, Австрия

Располагается в провинции Тироль. Впервые о городе упоминали в 1187 году. Здесь преобладает умеренно-континентальный климат. В конце февраля и начале марта дневная температура воздуха колеблется от +6 до +10°C.

В 7 километрах отсюда находится курорт Иглс. Тут проложили около 111 горнолыжных трасс, в том числе синие и красные. Сезон катания длится с ноября до середины апреля.

Советуем посетить замок Амбрас. Он находится на скале. Путешественники могут посмотреть коллекции искусства эрцгерцога Австрийского Фердинанда II, прогуляться по саду, заглянуть в Испанский зал и т.д.

Также рекомендуем подняться на гору Hafelekarspitze. Ее высота составляет 2334 метра над уровнем моря. Здесь построили канатную дорогу Innsbrucker Nordkettenbahnen, которая доставляет туристов на вершину всего за несколько минут.

Гармиш-Партенкирхен, Германия

Располагается в земле Бавария. В 1936 году здесь проводились Зимние Олимпийские игры. В конце зимы и начале весны средняя температура воздуха колеблется от +2°C до +9°C.

Община находится у подножия самой высокой горы страны – Цугшпитце (2962). Общая протяженность трасс составляет около 120 км. Тут проложили синие, красные и чёрные маршруты. Также есть зоны для сноубординга и саней.

Советуем посетить музей Aschenbrenner, в котором хранится коллекция фарфора XVIII века.

Также съездите к руинам замка Werdenfels. В 1632-м здание выполняло роль административного центра графства. Место расположения сооружения позволяло наблюдать за важными торговыми путями долины.

Больцано, Италия

Находится в регионе Трентино-Альто-Адидже на реке Изарко. Преобладает влажный континентальный климат. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +3°C до +6°C, а весной от +9°C до +8°C.

Посетите замок Ронколо XIII века. Здание неоднократно переходило из рук в руки разных владельцев, среди которых были и представители династии Габсбургов. Путешественники могут посмотреть старинные фрески.

Далее прогуляйтесь к Castel Mareccio в центре Больцано. Сооружение построили примерно в 1200 годах для влиятельной семьи, служившей императору Тироля. В 1477-м крепость перешла к другим владельцам. Они добавили строению ренессансные элементы, которые выделяют ее среди других средневековых укреплений региона.

В городе есть множество отличных мест для прогулок, но Passeggiata del Guncina – один из самых популярных маршрутов. Пешеходная тропа начинается у старой церкви Vecchia Chiesa Parrocchiale di Gries. Кстати, святыню заложили в 1788 году. Здесь можно увидеть романское распятие 1200-го, резной деревянный алтарь художника Михаэля Пахера.

Сараево, Босния и Герцеговина

Располагается в Сараевской долине, посреди Динарских Альп на высоте 500 метров над уровнем моря. Преобладает умеренно-континентальный климат. В конце зимы средняя температура воздуха колеблется от -2°C до +5°C, в начале весны – от +3°C до +10°C.

Сначала прогуляйтесь по старому базару Baščaršija. Исторический и культурный центр города был заложен в XV веке. Здесь можно приобрести традиционную боснийскую одежду, пряности, сувениры и т.д.

Далее сходите к деревянному питьевому фонтану Себиль. Он был построен в 1753 году. Существует легенда, что тот, кто выпьет из него воды, обязательно вернется в Сараево снова.

Также побывайте в Императорской мечети, которую построили в 1530-м после османского завоевания Боснии. Святыня славится уникальными декоративными деталями, в частности михрабом – сакральной нишей в стене.

А еще поднимитесь к руинам старого форта – Bijela Tabija. Когда-то здесь находились пушки и склад с боеприпасами. Предполагают, что укрепление построили ориентировочно в 1550-м.

Путешествие – это возможность увидеть мир своими глазами! Отправляйтесь в путь и заряжайтесь энергией европейских городов!

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