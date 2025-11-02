Еще лучшие в межсезонье: туристам посоветовали 5 потрясающих европейских направлений

Для путешествий по Европе плохого времени не бывает. Однако, случаются периоды, когда такие поездки становятся гораздо выгоднее с финансовой точки зрения, а еще с точки зрения загруженности локации туристами.

Видео дня

Пять популярных европейских направлений, которые становятся идеальными именно в межсезонье, определило издание Travel and Leisure. В это время можно поймать фантастические предложения на перелет, цены на проживание снижаются еще и туристов становится значительно меньше. Еще один заметный плюс: летняя жара остается позади и любоваться достопримечательностями можно и без шумной толпы, и без духоты.

Лиссабон, Португалия

Лиссабон переживает настоящий бум путешествий, и это небезосновательно. В столице Португалии множество отличных отелей, на каждом шагу вас ждут исторические места и архитектурные жемчужины, а выпечка в здешних кафе лучшая во всей стране. Межсезонье в Лиссабоне длится с марта по май и с сентября до начала ноября. В это время вы найдете фантастические предложения на авиабилеты и, наконец, сможете забронировать номера в действительно шикарных отелях за вполне вменяемые деньги.

Ницца, Франция

Лазурное побережье Франции является синонимом роскоши и, соответственно, бешеных цен на все. Но забронируйте путешествие в Ницу и межсезонье и насладитесь всеми преимуществами с огромной скидкой. Этот чудесный город является настоящим раем для тех, кто хочет расслабиться у прозрачных вод Средиземного моря. В сентябре и октябре здесь держится весьма комфортная температура – в районе 21 °C. Да, купаться может быть уже немножко холодновато, но остаются архитектура, прогулки на природе и невероятная французская кухня – не так уж и мало, согласитесь.

Венеция, Италия

Каждый год в город на воде приезжает около шести миллионов туристов. Местные жители буквально не знают, куда от них деваться. Но основной поток приходится именно на летние месяцы. Хотите увидеть обязательные для посещения дворцы, каналы и музеи? Рассмотрите возможность посетить этот легендарный итальянский город с марта по май или с сентября по ноябрь. Не исключено, что вы окажетесь не в пробке из гондол, а будете путешествовать по каналам в полном одиночестве.

Мюнхен, Германия

Мюнхен – это место, где можно увидеть многовековую архитектуру, полакомиться изысканной баварской едой и, конечно же, насладиться одними из лучших сортов пива в мире. Город популярен, особенно в период Октоберфеста и в праздничный сезон, благодаря своим знаменитым рождественским ярмаркам. Но для тех, кто хочет познакомиться с Мюнхеном более подробно, это также отличное место для путешествия в межсезонье. Запланируйте поездку в столицу Баварии весной – с марта по июнь, или сразу после Октоберфеста – в середине октября, чтобы воспользоваться лучшими ценовыми предложениями.

Барселона, Испания

Барселона недаром считается одним из самых загруженных туристами городов Европы. Здесь есть практически все, что нужно: великолепные пляжи, фантастическая архитектура и божественная кухня. Пик посещаемости города приходится на лето. Но отложите поездку на осень или весну и получите даже больше удовольствия. Межсезонье, которое приходится на апрель-май и сентябрь-октябрь, по-прежнему отличается теплой погодой. А вот доступ к таким достопримечательностям, как собор Святого Семейства и дом Мила значительно облегчается. Совет: обязательно бронируйте отель, а не апартаменты у хозяев. Город сейчас переживает острую нехватку жилья, что сильно сказывается на местных жителях. Если можете не перегревать местный рынок недвижимости, не делайте этого.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших бюджетных направлениях для осеннего отдыха в Украине.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.