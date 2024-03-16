Куда отправиться на отдых с детьми. Топ-10 самых экологичных пляжей мира: семь из них находятся в Европе

Более половины пользователей сайта Tripadvisor говорят, что их интересует помощь окружающей среде. В результате этого экологичность курортов все больше влияет на выбор путешественников при планировании отпуска. Когда речь идет о пляжах, это означает прозрачную воду и чистый песок.

Каждый год Tripadvisor публикует рейтинг лучших пляжей мира. В этом году топ возглавили европейские направления. Кроме того, в 2024 году впервые добавили категорию наиболее экологичных пляжей, пишет Euronews.

Туристическая компания BeCause сообщила о пляжах, награжденных престижным Голубым флагом, отмечающим их чистоту и безопасность. Доказательством стали положительные отзывы, в которых упоминаются такие термины, как "экологически чистый", "экотуризм" и "чистая вода". Среди топ-10 пляжей – семь находятся в Европе.

Пляж Сэндбенкс, Великобритания: отличный выбор для семьи

Пляж Сэндбенкс занял первое место в списке самых экологических пляжей Tripadvisor. Он сохраняет свою награду "Голубой флаг" более 30 лет – дольше любого другого пляжа в стране.

Еще до брекзита это был один из немногих районов в Великобритании, который Европейская комиссия отметила за высокие стандарты чистоты. Отзывы посетителей описывают его как "чистый и аккуратный" и "песчаный и красивый". Это не удивительно, ведь команда волонтеров регулярно очищает побережье от мусора.

Мягкий золотистый чистый песок идеально подходит для маленьких детей, чтобы строить песчаные замки. Здесь есть даже детская игровая площадка. С пляжа также открывается потрясающий вид на Стадленд и Олд-Гарри-Рокс – в ясный день вы даже сможете увидеть остров Уайт.

Пляж Галиссас, Греция: запланируйте отпуск с подводным плаванием в теплом мелководье

Пляж Галиссас на западном побережье острова Сирос, Греция, занял пятое место в списке Tripadvisor. Расположенное в бухте между высокими скалами, это отличное место для подводного плавания со спокойным мелководьем. Посетители отмечают чистую, прозрачную воду, а также хорошую доступность для людей с ограниченными возможностями.

После того как вы поплавали и отдохнули на пляже, отправляйтесь в деревню, чтобы исследовать уникальные вкусы в местных тавернах. Полюбуйтесь прекрасным видом на часовню Агиа Паку или посетите древние руины города Галиссас.

Пляж Нисси, Кипр: спланируйте путешествие с атмосферой вечеринки и белым песком

Пляж Нисси – популярное место на курорте Айя-Напа на Кипре. Он получил свое название от небольшого островка Нисси, который расположен неподалеку, и до него можно легко добраться пешком из-за мелководья.

Пляж известен как один из самых живописных на Кипре. Его восточная сторона – тихая и спокойная в отличие от западной и славится своей ночной жизнью. Пляжный бар Nissi Bay является центром музыки и вечеринок, создавая насыщенную программу мероприятий в пиковые месяцы.

Какие еще европейские пляжи вошли в топ-10

Семь из 10 самых экологически чистых пляжей расположены в Европе – в Великобритании, Греции, Кипре, Мальте и Испании. Завершает список пляж Сондерсфут в Уэльсе под номером 3, Меллиеха на Мальте на седьмом месте, за ним следуют пляж Миртоса в Греции и Плайя-Бланка на Лансароте, Испания. За пределами Европы – пляж Радханагар в Индии, пляж Корниш в ОАЭ и пляж Кэмпс-Бэй в Южной Африке.

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