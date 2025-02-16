Едем исследовать самое большое скандинавское государство: лучшие города Швеции

Не знаете куда отправиться в путешествие? Хватит думать! Сегодня рассказываем о крае викингов, где современные технологии гармонично сосуществуют с девственной природой. Эти локации станут уникальными направлениями в вашем списке путешествий. Так где же можно исследовать древние замки и просто побродить по живописным улочкам – читайте ниже.

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Стокгольм

Располагается на восточном побережье озера Меларен. Большое влияние на климат города имеет Балтийское море. Летом преобладают дожди и сильный ветер, средняя температура воздуха держится на отметке около +20°С, зимой – -1,5°С.

Сначала рекомендуем спуститься в местное метро. Его уникальность заключается в художественном оформлении. Вместо типичной для метрополитенов облицовки плиткой, стены станций превратили в полотна для художников.

Эта идея, возникшая при строительстве, позволила создать подземное пространство, где искусство интегрировано в повседневную жизнь. Каждая остановка отображает определенный стиль, эпоху или тему.

Далее отправляйтесь в замок Дротнинггольм. Здание было спроектировано в 1662 году. С 1981 года оно является официальной резиденцией шведской королевской семьи. Их величества Карл XVI Густав и Сильвия проживают в южном крыле. Сюда лучше добраться по воде, чтобы рассмотреть окрестности. Остров, на котором расположен дворец, соединен мостом с районом Бромма.

Также съездите в морской музей Васа, где хранится 64-пушечный корабль Vasa XVII века, затонувший в 1628-м. Судно построили по приказу Густава II Адольфа во время войны с Речью Посполитой.

Мальмё

Располагается на юге страны в лене Сконе. Город считается одним из крупнейших портов Балтийского моря. Здесь преобладает мягкий климат. Поэтому снежный покров зимой долгое время не сохраняется.

Начните путешествие с Malmö Castle. Замок основал король Померании Эрик в 1434 году. В начале XVI века строение частично разрушили, а в 1530-х король Дании Кристиан III отстроил его.

В 1662 вокруг дворца возвели бастионы и установили пушки. Со временем здесь находились склад и тюрьма.

Сегодня на территории атракции располагаются различные музеи, в частности Художественный и судоходства.

Далее прогуляйтесь по площади Stortorget – самой старой в историческом центре города. Здесь находятся Городская ратуша и здание правительственной резиденции региона.

Ценителям шопинга рекомендуем посетить улицу Södergatan, которая в 1978-м стала первой пешеходной артерией Мальме. На территории локации работают магазины известных брендов, универмаги и т.д.

И, конечно, прокатитесь по Ересуннскому мосту, соединяющему датский остров Зеландия со Швецией. Его строительство началось в 1995-м. Общая протяженность конструкции достигает более 7 километров.

Гетеборг

Находится на западном побережье Швеции. Ежегодно в городе проводят международный Гетеборгский кинофестиваль. На событие съезжается около 60 стран.

Начните знакомство с площади Götaplatsen, на которой располагаются Концертный зал, Городской театр и Музей искусств. В центральной части установили фонтан с фигурой Посейдона.

Далее прогуляйтесь по району Хага. Здесь сохранились деревянные дома XIX столетия. Также работают уютные кафе, магазины с ремесленными изделиями и антикварные магазины. Советуем попробовать известную огромную булочку с корицей – hagabullen.

Любителям экстремальных ощущений советуем посетить парк развлечений Liseberg – один из самых больших в Европе. Его площадь составляет более 25 000 квадратных метров. Сегодня на территории парка действуют около 35 аттракционов.

Поклонникам воздушного транспорта рекомендуем съездить в Aeroseum. Когда-то здесь находился засекреченный подземный бункер времен холодной войны. В 2005 году его реконструировали в музей. В нём хранятся коллекция вертолетов, истребителей, бомбардировщиков. Путешественники смогут побывать в кабинах самолетов, посетить диспетчерскую башню и испытать себя на симуляторе полета.

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