Бюджетные путешествия по Европе зимой: куда поехать на отдых

Холодный сезон может быть удивительно доступным для путешественников, если знать, куда можно отправиться и как сэкономить. Поэтому не сомневайтесь, а отправляйтесь исследовать атмосферные города. Сегодня рассказываем об интересных направлениях и их аттракциях.

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София, Болгария

Располагается к югу от центра Софийской котловины. Столица – главный культурный и экономический центр страны. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +2 до +6°C.

Любителям горнолыжных развлечений рекомендуем отправиться на курорт Банско. Он находится на высоте около 936 м над уровнем моря. Здесь оборудовали ориентировочно 20 трасс: красные, черные, оранжевые и синие. А еще построили 13 подъемников.

Дневной ski-pass стоит около €45.

Кстати, расстояние от местного международного аэропорта составляет около 160 километров.

Также советуем посетить Собор Святого Александра Невского. Святыню построили в неовизантийском стиле. А еще ее считают одной из самых больших православных церквей в мире. Внутри туристы могут рассмотреть фрески, мозаику и витражи.

Рекомендуем прогуляться по парку Борисова Градина. Его создали в конце XIX века по инициативе швейцарского садовода, обустроили фонтан, пруд и цветники. Зимой здесь особенно сказочно.

Бухарест, Румыния

Располагается на юго-востоке страны на берегах реки Дымбовицы. С декабря по февраль средняя температура воздуха колеблется от +2 до +6°C.

Сначала сходите во Дворец Парламента. Его считают одним из крупнейших в мире гражданских административных зданий. Строительство длилось 13 лет (с 1984-го по 1997-й).

Строительство сооружения вызвала неоднозначную реакцию среди местных жителей, ведь для этого пришлось разрушить исторический район, после чего многие семьи потеряли жилье. Сегодня в здании находится парламент и офисные помещения.

Обязательно прогуляйтесь по Старому городу. Он отличается уютными улочками, разнообразными скульптурами и зданиями XIX – начала XX веков. Также посетите Calea Victoriei и Национальный военный клуб и величественный Национальный музей истории Румынии.

Поклонникам зимних развлечений советуем съездить на горнолыжный курорт Пояна Брашов. Он находится на высоте 1030 м над уровнем моря. Здесь оборудовали около 11 трасс: синие, красные и черные.

Дневной ski-pass обойдется где-то в €43.

Порту, Португалия

Находится в западной части страны на берегу Атлантического океана. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +9 до +14°C.

Сначала посетите исторический центр города – Рибейра. Когда-то он играл немаловажную роль как торговый и производственный центр. Сегодня он отличается узкими переулками, которые сходятся к небольшой площади на набережной.

Туристы увидят фонтан с бронзовым кубом и фасад одного из домов, украшенный гербом Португалии и статуей Иоанна Крестителя.

Сделать красивые фотографии можно на мосту Дона Луиша I, построенном в 1881–1887 годах. Его спроектировал Теофил Сейриг, ученик самого Гюстава Эйфеля. Конструкция простирается более чем на 385 метров.

Поклонникам шопинга рекомендуем отправиться на главную пешеходную улицу Santa Catarina. Она имеет протяженность более чем 1,5 километра. Здесь находится большое количество магазинов известных брендов, ресторанов и кафе.

Дечин, Чехия

Находится в Устецком крае на севере страны. Впервые о городе упоминали в 993 году. Тогда здесь располагалось городище рода Премысловичей. Зимой средняя температура воздуха колеблется от 0 до +5°C.

Начните путешествие с Дечинского замка. Его соорудили в стиле классицизма. Здесь бывал всемирно известный шотландский писатель Вальтер Скотт, а Фредерик Шопен сочинил один из своих вальсов. На территории находится крупнейший орхидарий Центральной Европы.

Советуем подняться на вершину Hoher Schneeberg – самую большую среди Эльбских песчаниковых гор (723 метра над уровнем моря). Здесь туристы увидят старую смотровую башню, где когда-то был отель.

И, конечно, съездите в Чешскую Швейцарию. С XIX века эта территория приобрела популярность среди путешественников. Ее скалистые ландшафты вдохновляли выдающихся художников-романтиков, в частности, немецкого живописца Людвига Рихтера.

Главная аттракция – Правчицкие ворота. К нерукотворному арочному мосту ведет дорога мимо валунов, водопадов и векового леса. Советуем посетить замок и ресторан у подножия аттракции.

Откройте новую Европу! Путешествуйте с удовольствием!

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