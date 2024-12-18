Зимняя Сицилия: теплая альтернатива заснеженным курортам

Одни ищут рождественскую сказку, а другие стремятся отправиться в теплые края. И то и другое имеет право на существование! Ведь мы все разные. О чем бы вы не мечтали, варианты всегда найдутся. Сегодня рассказываем об острове, который станет прекрасным местом для отдыха, особенно когда в Украине сезон морозов.

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Палермо

Крупнейший город Сицилии и её административный центр. Расположен на побережье Тирренского моря в живописной долине Конка-д'Оро. Средняя температура зимой колеблется от +13 до +15°C. Кстати, зимой здесь гораздо меньше туристов, чем летом. Сначала посетите Палатинскую капеллу. Ее считают одной из самых старых в городе. Святыню возвели как домовую церковь Норманнского дворца. Когда-то здесь молились сицилийские короли. Путешественники смогут осмотреть мозаики, выполненные византийскими мастерами XII века. А еще здесь хранится аутентичная грамота короля Рожера II 1140 года. Также советуем посетить Театр Массимо – самый большой в Италии. Он славится уникальной акустикой. Его строительство завершили в 1897-м. Зрительный зал выполнили в стиле позднего ренессанса в форме подковы с семью ложами. Прогуляться можно в Ботаническому саду Палермо. Здесь находится около 12 000 растений: пальмы, кактусы, бамбук, тропические деревья и голубые лилии.

Если планируете путешествие в декабре, рекомендуем сходить на рождественскую ярмарку. Здесь можно приобрести изделия местных ремесленников и тематические украшения, например, керамические вертепы Кальтаджироне. А еще обязательно отведайте cosi duci – традиционные сладости, которые готовят в праздничный период.

Сиракузы

Один из самых древних городов острова и важный исторический центр. Располагается на восточном побережье Сицилии. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +14 до +18°C.

Начните путешествие с Археологического парка Неаполис. Здесь находятся руины древнегреческого театра, построенного еще в V веке до нашей эры. Когда-то здесь могло одновременно разместится более 16 000 человек. Туристы смогут посетить каменоломни Latomia del Paradiso и популярную пещеру Orecchio di Dionisio – Ухо Дионисия. Кстати, подземелье обладает исключительным акустическим свойством – усиливает звуки в 16 раз.

Далее сходите в церковь Santa Lucia alla Badia. Храм назвали в честь покровительницы Сиракузы. Святая Лючия погибла во время правления римского императора Диоклетиана. Здесь хранится картина Seppellimento di Santa Lucia, созданная в 1609 году.

Также прогуляйтесь к источнику Аретусы. Поговаривают, если вода в пресноводном озерце исчезнет, тогда перестанет биться сердце города.

В канун Рождества здесь проходит фестиваль Santa Lucìa. Торжества сопровождаются парадом, в течение которого под марш оркестра, звуки колоколов и фейерверки мощи святой покровительницы города переносят в базилику Санта-Лючия-аль-Сеполькро. Во время процессии люди с зажженными свечами идут босиком. Это считается паломническим шествием.

Чефалу

Находится на северном побережье страны в провинции Палермо. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +13°C до +17°C.

Сначала прогуляйтесь по старой гавани, которая существует здесь еще с Нормандской и Византийской эпохи. Путешественники смогут увидеть традиционные рыбацкие лодки и старинные домики.

Хоть купаться в море не каждому по плечу, но пойти на набережную Христофора Колумба точно стоит. Пляж простирается более чем на 5 км. Здесь работает множество ресторанов и кафе.

Также посетите винодельню Валь-ди-Суро в парке Мадонни и отведайте вина, которые производят по старинным рецептам времен Римской империи. Кстати, ежегодно в декабре Чефалу превращается в настоящую столицу панетоне. Местные кондитеры соревнуются за звание лучшего, предлагают авторские версии традиционного десерта, приправленного сицилийскими фисташками, миндалем и каперсами.

А еще в предрождественский период здесь проводят театральные представления с хорами и поют колыбельные.

Откройте для себя очаровательные средневековые места и наслаждайтесь вкусной местной кухней. Отдыхайте на Сицилии!

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