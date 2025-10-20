Два украинских села попали в мировой список лучших для туристов: где расположены

В ООН недавно представили пятое издание своего ежегодного списка лучших туристических деревень на 2025 год. На этот раз в перечень вошли 52 населенных пункта с разных континентов, отобранные из более 270 заявок, поданных 65 странами.

Кроме того, еще 20 сел присоединились к специальной программе совершенствования, что позволило расширить глобальную сеть BTV до 319 участников. Церемония награждения состоялась в китайском городе Хучжоу, где подчеркнули роль туризма в экономическом и социальном развитии сельских регионов.

Среди победителей оказались два украинских села – Колочава и Синевирская Поляна, расположенные вблизи живописного озера Синевир в Закарпатской области. Это достижение демонстрирует устойчивость украинских общин даже в условиях военного времени, способствуя их возрождению через туризм.

Инициатива "Лучшие туристические села" от ООН Туризм стартовала в 2021 году с целью поддержки общин, которые превращают туризм в инструмент для сохранения традиций, улучшения экологии и повышения благосостояния жителей. За годы существования программа собрала более 800 заявок из более чем 100 стран, а ее сеть охватывает более 250 сел из почти 60 государств. Оценка претендентов проводится независимым советом по девяти ключевым критериям, включая культурные ресурсы, экономическую стабильность, экологическую безопасность и инфраструктурные возможности.

В нынешнем финале от Украины, кроме двух победителей, участвовало также гуцульское село Криворивня из Ивано-Франковской области, что свидетельствует о высоком потенциале украинских регионов.

Что известно о селе Колочава

Колочава, расположенная в Хустском районе Закарпатской области, является настоящей жемчужиной украинских Карпат, скрывающей богатую и драматическую историю. Это живописное село раскинулось в горной долине, окруженной величественными долинами, такими как Стрымба и Красна, и является административным центром сельской общины.

Благодаря своему уникальному расположению на территории Национального природного парка "Синевир", Колочава привлекает туристов не только красотой природы, но и глубоким культурным и историческим наследием. Здесь можно почувствовать неповторимый колорит верховинского диалекта, впитанного от румынских и немецких переселенцев, а также прикоснуться к многовековой истории.

Село, название которого происходит от одноименной реки Колочавки, было основано в первой половине XV века беглецами, стремившимися освободиться от крепостного гнета. Как писал чешский писатель Иван Ольбрахт, жители Колочавы являются "правнуками мятежных невольников", которые находили приют в глубоких горных котловинах. Эти первые поселенцы строили простые хижины с глиняным полом и без каминов, вокруг которых впоследствии вырастали целые хутора-приселки, сохраняя свои первоначальные названия.

Первое письменное упоминание о Колочаве датируется 1463 годом, когда эти земли перешли во владение феодалов Урмезеев. В течение эпохи Средневековья территория вдоль реки Теребли постоянно переходила из рук в руки, а после 1526 года попала в состав Семиградского княжества. Важным культурным наследием является "Сборник Петра Колочавского" начала XVIII века, который содержал ряд апокрифических рассказов и отличался чистым языком, противопоставляясь москвофильским течениям более поздних времен. С 1842 года поселок использовал собственную символику — печать с изображением лесоруба и двумя деревьями.

В XX веке Колочава стала известной благодаря легенде о народном герое Николае Шугае (Сюгае). Он дезертировал из армии и возглавил отряд опрышков, который действовал по принципу "от богатых брал, бедным давал". Более полутора лет чешская жандармерия не могла его поймать, пока он не был предан и зарублен собственными друзьями ради выкупа. Эту историю увековечил чешский писатель Иван Ольбрахт в романе "Николай Шугай — разбойник", благодаря чему Колочава получила широкую известность в Чехии, где роман изучали в школах.

Где находится Колочава, карта

Сегодня Колочава является музейной столицей Закарпатья, ведь здесь действует около десяти уникальных музеев. Среди них — первый сельский музей архитектуры и быта в регионе "Старое село" (Скансен), знакомящий с жизнью местных жителей. Также здесь есть уникальные специализированные экспозиции: музей "Колочавская узкоколейка", посвященный истории железной дороги, и "Колочавский бокораш", рассказывающий о вымершей профессии сплавщиков леса.

Кроме светской, Колочава имеет значительное религиозное наследие. Здесь находится одна из самых высоких архитектурных памятников Закарпатья — деревянная Церковь Святого Духа (1795 год), которая демонстрирует заметное влияние стиля барокко. Рядом расположены и другие храмы, в частности каменная Церковь Святого Иоанна Предтечи (1911 год). Колочава также славится уникальными памятниками, среди которых — "Работникам", "Примирение" (воинам разных армий) и "Пастух", что подчеркивает ее богатую культурную и историческую идентичность.

Что известно о селе Синевирская Поляна

Синевирская Поляна, ранее известная как Верхний Синевир, является одним из самых известных, хотя и разделенных, сел Закарпатья, расположенное в Межгорском районе. Ее название неразрывно связано с расположенным неподалеку знаменитым озером Синевир, которое часто называют "Морским Оком" Карпат. Село, которое раскинулось в верховьях реки Теребли, впервые упоминается в документах 1715 года. Уникальность Синевирской Поляны подчеркивает не только ее живописная природа, но и социальные особенности: по состоянию на 2008 год оно занимало первое место в области по количеству многодетных матерей, которых здесь было 104.

С течением времени поселение расширялось и трансформировалось. В 1925 году ученик местной школы Семен Тюх писал, что официальное название "Синевирская Поляна" в народе сокращалось до просто "Поляны". В начале 70-х годов XX века из-за роста территории село было административно разделено на четыре отдельных поселения: собственно Синевирская Поляна, Свобода, Берега и Загорб. Каждая часть села имеет свои микротопонимы и историю: например, приселок Сиглы получил название от елей, которые имели только верхушечные ветви ("сигла").

Где находится Синевирская поляна, карта

Село пронизано многочисленными притоками Теребли, и его застройка исторически формировалась вдоль реки. Нынешняя территория включает много приселков, среди которых Долгий Город, Нижний Конец, Куты, Болото и другие. Интересным историческим фактом является существование Цыганского лужка, где до 70-х годов XX века устраивали свои лагеря кочевые ромы. В горах сохранилась даже дом, построенный еще в 1811 году, в приселке Нижние Верхи, что свидетельствует о глубокой истории заселения этой горной местности.

Духовным центром села является храм Покрова Пресвятой Богородицы, который датируется 1817 годом. По преданию, первая деревянная церковь стояла в урочище "В болотах", но крест с нее был перенесен ветром на холм, где и построили более поздний храм. Эта деревянная церковь является характерной для верховья Теребли барочным сооружением и вместе с двухъярусной колокольней входит в состав памятника архитектуры национального значения. В 1999 году, благодаря усилиям общины и местных мастеров, в селе был построен еще один, новый, деревянный храм Покрова Пресвятой Богородицы (УГКЦ).

В последние годы Синевирская Поляна активно развивается как туристический центр. Кроме посещения знаменитого озера Синевир, туристы имеют возможность познакомиться с уникальной природой региона в экопарке "Долина волков". Этот частный парк, созданный местным предпринимателем, является приютом для четырех видов волков, а также тигров, львов и копытных животных, включая оленей. Часть животных была спасена из цирков и зверинцев, а другая — доставлена местными жителями, которые нашли их обессиленными или травмированными в лесу для дальнейшей реабилитации и, по возможности, возвращения в дикую природу.

Согласно последней переписи (2001 года), в селе проживало более 1300 человек, 100% которых признали родным языком украинский. Местные жители разговаривают на верховинском диалекте, имеющем влияние румынских и немецких переселенцев. Таким образом, Синевирская Поляна — это не только историческое поселение с богатым духовным и архитектурным наследием, но и важная экологическая и туристическая локация, сохраняющая настоящий дух карпатской Верховины.

